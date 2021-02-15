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Принц Гаррі і Меган Маркл стануть батьками вдруге

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Принц Гаррі і Меган Маркл - фото 1
Принц Гаррі і Меган Маркл / twitter

Британський принц Гаррі і Меган Маркл чекають другу дитину. Про це повідомив представник пари з королівської родини.

Так, 39-річна Меган Маркл і її 36-річний чоловік принц Гаррі готуються до народження другої дитини. У мережі також з'явився знімок, на якому Меган продемонструвала кругленький животик.

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"Ми можемо підтвердити, що Арчі (син герцога і герцогині Сассекських) стане старшим братом", – сказав представник Меган і Гаррі.

Повідомляється, що новонароджений стане другою дитиною в родині після однорічного Арчі Маунтбаттена-Віндзора. Отже, він восьмий в черзі на королівський престол.

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Джерело: theguardian
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