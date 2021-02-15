Принц Гаррі і Меган Маркл стануть батьками вдруге

Британський принц Гаррі і Меган Маркл чекають другу дитину. Про це повідомив представник пари з королівської родини.

Так, 39-річна Меган Маркл і її 36-річний чоловік принц Гаррі готуються до народження другої дитини. У мережі також з'явився знімок, на якому Меган продемонструвала кругленький животик.

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"Ми можемо підтвердити, що Арчі (син герцога і герцогині Сассекських) стане старшим братом", – сказав представник Меган і Гаррі.

Повідомляється, що новонароджений стане другою дитиною в родині після однорічного Арчі Маунтбаттена-Віндзора. Отже, він восьмий в черзі на королівський престол.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9 — Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021

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