Вагітну Меган Маркл з сином на руках вперше сфотографували в Санта-Барбарі

Вагітна вдруге Меган Маркл попалася на фото під час прогулянки. На руках дружина принца Гаррі несла майже дворічного сина Арчі.

На початку тижня принц Гаррі повернувся з похорону свого дідуся, принца Філіпа, і життя герцога і герцогині Сассекських пішло далі, пише pagesix.

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Наступного дня після повернення принца Гаррі папараці сфотографували Меган Маркл з дитиною на руках в Санта-Барбарі. Мати з сином прямували на заняття для маленького Арчі, оскільки у нього за плечима висів рюкзачок, а герцогиня несла в руках його ланчбокс.

Цікаво, що кадрів з вагітною первістком Маркл дуже багато, адже тоді вона жила на батьківщині чоловіка, і волею-неволею потрапляла на фото під час різних заходів.

Тепер же онук Єлизавети II і його дружина особистості неофіційні, тому можуть спокійно прогулюватися вулицею в повсякденному одязі. На 39-річної Меган були надіті джинси, чорна кофта і куртка. А великий живіт видає, що вона на третьому триместрі вагітності (за деякими даними пологи відбудуться на початку літа).

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