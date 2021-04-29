Інсайдер розповів, що саме принц Вільям ніколи не зможе вибачити Меган Маркл

Принц Вільям, за словами інсайдерів, не готовий пробачити герцогині Сассекській те, що вона наговорила про його дружину. За словами королівського джерела, він глибоко засмучений тим, що Меган дозволила собі публічні нападки на адресу Кейт.

Кажуть, у принца Вільяма з самого початку були сумніви щодо коханої молодшого брата: він просив його не квапити події і не приймати поспішних рішень. Його також турбувало, що Меган Маркл куди більше хвилює її власне життя, ніж інтереси королівської сім'ї, пише dailymail.

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"Наскільки я розумію, рівень гіркоти і неприязні між герцогом Кембриджським і герцогинею Сассекською, якщо вже на те пішло, недооцінюють", – зазначив інсайдер, підкресливши, що через "Мегзіт" і скандальне інтерв'ю Опрі герцоги Сассекські так і не повернули собі розташування британців.

"Перш за все, Вільям не може схвалити те, як Меган повелася з його дружиною. Він відчуває, що Кейт намагалася спочатку допомогти Меган зрозуміти обов'язки королівського життя, але її зусилля постійно невірно тлумачилися. Але назвати Кейт публічно під час інтерв'ю Опрі людиною, що змусила її плакати, було за гранню. Меган гостро усвідомлювала, що Кейт безсила дати відсіч", – пише джерело.

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