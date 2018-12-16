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Медики розповіли, чому потрібно регулярно їсти гранати
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Гранат – один з головних зимових фруктів. Це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Цей фрукт допомагає запобігти раку, підтримує імунітет і покращує фертильність.
Гранат – прекрасне джерело антиоксидантів. Якщо ви додасте зерна і сік граната у свій раціон, то істотно зменшите ризик виникнення хронічних захворювань.
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Гранат містить рекордну кількість антиоксидантів
У гранатовому соку втричі більше антиоксидантів, ніж у червоному вині та зеленому чаї. Ці речовини запобігають дії вільних радикалів, захищають клітини від ушкоджень і зменшують запалення.
Гранат багатий вітаміном С
Сік одного граната містить понад 40% щоденної потреби у вітаміні С. Вітамін С руйнується при пастеризації, тому вибирайте домашній або свіжовичавлений гранатовий сік, щоб отримати максимум поживних речовин.
Гранат корисний для профілактики раку
Нещодавнє дослідження показало, що вживання граната може зупинити розвиток важких захворювань, в тому числі раку молочної залози і простати. Ці види раку виникають на тлі домінування естрогену, а гранат містить еллагову кислоту, яка пригнічує ароматазу – фермент, що перетворює андрогени в естрогени.
Гранат захищає від хвороби Альцгеймера
Вважається, що завдяки високій концентрації антиоксидантів гранат затримує розвиток хвороби Альцгеймера і захищає пам'ять.
Гранат покращує травлення
Гранатовий сік допомагає зменшити запалення в кишківнику і поліпшити травлення. Це корисно для людей з хворобою Крона, виразковим колітом та іншими запальними захворюваннями кишківника.
Гранат допомагає при артриті
Флавоноїди допомагають блокувати запалення, яке сприяє остеоартриту і руйнуванню хрящів. Тому гранат рекомендують вживати при остеопорозі, ревматоїдному артриті і запаленні суглобів.
Гранат корисний при хворобі серця
Гранатовий сік захищає серце і артерії. Він покращує кровотік, збільшує еластичність судин і перешкоджає накопиченню холестерину в артеріях.
Гранат захищає від вірусів
Завдяки високому вмісту вітамінів С і E гранатовий сік допомагає боротися з інфекціями. Також було доведено, що гранати мають антибактеріальні та противірусні властивості. Крім цього, гранатовий сік – хороше джерело фолієвої кислоти, калію і вітаміну К.
Гранат покращує пам'ять
Згідно з недавнім дослідженням, щоденне вживання всього 225 мл гранатового соку покращує концентрацію і пам'ять.
Гранат позитивно впливає на фертильність
Окислювальний стрес викликає дисфункцію сперматозоїдів і знижує фертильність у жінок. Висока концентрація антиоксидантів в гранаті роблять його ефективним засобом для поліпшення фертильності.
Вчені також заявили, що гранат допомагає зменшити окислювальний стрес в плаценті. Крім цього, фрукт підвищує рівень тестостерону, одного з основних гормонів, що викликають статевий потяг.
Гранат підвищує витривалість
Гранат може стати новим стимулятором спортивних результатів. Він знімає біль у м'язах і допомагає швидше відновити сили. Завдяки вітаміну В6, цей фрукт здатний швидко регенерувати мікророзриви, які з'являються на м'язах під час тренування.
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