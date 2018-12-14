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Ці продукти обов'язково мають бути у зимовому раціоні
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Які сухофрукти рекомендують до регулярного вживання взимку, розповіли експерти.
Чорнослив. Його вживання допомагає заповнити енергію, від занепаду якої взимку страждають майже всі. У цьому сухофрукті міститься багато мінеральних речовин, наприклад, калію, важливого для зниження підвищеного тиску. Крім того, чорнослив корисний для травлення, ефективно допомагає від закрепів.
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Родзинки. Цей сухофрукт рекомендують при недокрів'ї для стимуляції виробництва гемоглобіну. За словами фахівців, вживання родзинок спонукає організм старанніше працювати над створенням додаткового рівня захисту від збудників хвороб, тому він особливо корисний взимку, у сезон бурхливих інфекцій.
Інжир. Взимку у багатьох загострюється пристрасть до солодкого. Сушений інжир корисний для ласунів як альтернатива солодощам готового виробництва. Цей сухофрукт повністю зберігає вітамінний і мінеральний склад свіжого плоду і актуальний саме взимку, коли немає фруктового розмаїття.
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