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Медики розповіли, чому не варто ігнорувати біль у горлі
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У холодний сезон горло може хворіти через безліч причин. Але в одному випадку лікар пропише полоскання і терпіння, а в іншому – антибіотики. Якщо у вас ангіна, від них краще не відмовлятися і не вірити в міфи про цю хворобу. Наприклад, ось в такі...
Це все від холоду
Ангіна – це не про холод, а "про інфекції". Можна їсти морозиво, пити крижану воду, п'ять разів промочити ноги і не захворіти, а можна всього цього не робити – і звалитися з ангіною. Гірша за всіх та, що викликана бета-гемолітичним стрептококом А-бактерією, яка цілком може жити в організмі без шкоди, а може активізуватися і викликати ангіну.
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Ангіна – дитяча хвороба
В якомусь сенсі так: до 15-16 років такою ангіною (вона ж – стрептококовий тонзиліт) хворіють часто, потім – значно рідше. Якщо у дорослого заболить горло, подібна ангіна буде лише в 1 випадку з 10. Однак це не означає, що дорослим можна зовсім розслабитися: вони хворіють, і, при цьому, важче переносять це захворювання.
Горло поболить і пройде
"Поболить і пройде» актуально, якщо біль в горлі викликаний вірусною інфекцією. Але в цьому випадку завжди є і нежить. А ось з бактеріальної ангіною, яка виявляється приблизно у 25 відсотках випадків у людей з болем у горлі, температурою, збільшенням лімфовузлів, головним болем і слабкістю, все не так просто.
Це не заразно
Спосіб передачі – той же самий, повітряно-крапельний, заходи профілактики теж – вологе прибирання та провітрювання будинку, миття рук всюди. Заразним хворий на ангіну перестає бути лише через добу після початку прийому антибіотиків (але це не привід припиняти їх пити).
Що робити, якщо є підозри щодо ангіни
1. Оцінити симптоми. "На користь" ангіни – простудні симптоми, але без кашлю і нежиті. У перші дні самопочуття може бути цілком стерпним, а температура невисокою, але потім стан буде погіршуватися.
2. Звернутися до лікаря. Краще зробити це оперативно. Але не пізніше, ніж через пару діб – антибіотики для профілактики ускладнень (це єдиний надійний спосіб їх уникнути) можна призначати протягом 10 днів від початку хвороби.
3. Здати аналізи. Є два способи визначити, чи винен в ангіні стрептокок: посів та стрептатест. Перший робиться в лабораторії – результат приходить через 5 діб. Другий можна купити в аптеці, і зробити вдома за 5 хвилин, однак бувають помилково негативні результати.
4. Пройти курс лікування. Якщо лікар призначив антибіотик, його потрібно приймати повним курсом – навіть якщо від хвороби не залишилося і сліду (так і буде через 3-4 дні).
5. Знову здати аналізи. Лікар може порекомендувати здати аналізи крові та сечі через 10-12 днів після одужання. Це потрібно, щоб не пропустити ускладнення, що почалися.
Не варто забувати, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Не полінуйтесь звернутися до вашого сімейного лікаря, щоб якомога швидше одужати.
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