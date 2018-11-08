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Названий перевірений простий засіб від грипу

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Названий перевірений простий засіб від грипу - фото 1

Рецепт корисного зігріваючого напою, який допоможе вбити бактерії.

Ароматний зігріваючий чай з апельсинами стане чудовим помічником у лікуванні грипу, профілактиці хвороб серця і боротьбі із зайвою вагою.

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Лікувальний імбирно-апельсиновий чай

Інгредієнти:

  • Шматочок імбиру довжиною 2,5 см
  • Мед за смаком
  • Сік половини апельсина
  • 1/2 палички кориці
  • Зірочка бадьяна
  • Кілька штучок кардамону
  • 2,5 склянки води
Названий перевірений простий засіб від грипу - фото 287519
Названий перевірений простий засіб від грипу

Рецепт приготування:

  1. Доведіть 1/2 склянки води до кипіння в невеликому сотейнику. Додайте нарізаний корінь імбиру, паличку кориці, зірочку бадьяна і насіння кардамону, роздавлені плоскою стороною ножа. Кип'ятіть на слабкому вогні протягом 5-7 хвилин. Процідіть, щоб прибрати спеції.
  2. Додайте свіжовичавлений апельсиновий сік і мед за смаком. Перелийте імбирний чай у жароміцні склянки і негайно подавайте, за бажанням додавши тонкі кружальця апельсина.

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Джерело: edimdoma
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