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У МОЗ нагадали про симптоми грипу

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Симптоми та профілактика грипу

Медики нагадали українцям про симптоми та профілактику грипу.

На офіційній сторінці МОЗ у соцмережі Facebook продовжують ділитись важливою та корисною інформацією про медицину та здоров'я. Цього разу медики оголосили не надто позитивний звіт по захворюваності на грип та ГРВІ – за попередній тиждень понад 147 тисяч українців занедужали. Як відзначаються експерти, саме час захистити себе вакцинацією.

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Щорічне щеплення – це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти на грип та ризик серйозних ускладнень. З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинованувались уже 41 тисяча українців, – йдеться у повідомленні.

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Симптоми та профілактика грипу

Додамо, що профілактика грипу є доволі простою:

  • Якомога частіше мийте руки
  • Не доторкайтесь руками до обличчя
  • Уникайте контактів з хворими
  • Провітрюйте приміщення
  • Вживайте більше корисної їжі та води
  • Не забувайте про здоровий сон
  • Займайтесь фізичною активністю
  • Намагайтесь уникати стресу та надмірних навантажень

Як визначити, чи ви захворіли на грип? Ось симптоми грипу:

  • Висока температура щонайменше 5 днів
  • Лихоманка
  • Головний біль
  • Ломота у м'язах і суглобах
  • Загальна слабкість
  • Втрата апетиту та можлива нудота
  • Кашель, який триває більше як два тижні
  • Нежить

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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