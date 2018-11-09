У МОЗ нагадали про симптоми грипу

Медики нагадали українцям про симптоми та профілактику грипу.

На офіційній сторінці МОЗ у соцмережі Facebook продовжують ділитись важливою та корисною інформацією про медицину та здоров'я. Цього разу медики оголосили не надто позитивний звіт по захворюваності на грип та ГРВІ – за попередній тиждень понад 147 тисяч українців занедужали. Як відзначаються експерти, саме час захистити себе вакцинацією.

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Щорічне щеплення – це найкращий спосіб зменшити ризик захворіти на грип та ризик серйозних ускладнень. З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинованувались уже 41 тисяча українців, – йдеться у повідомленні.

Симптоми та профілактика грипу

Додамо, що профілактика грипу є доволі простою:

Якомога частіше мийте руки

Не доторкайтесь руками до обличчя

Уникайте контактів з хворими

Провітрюйте приміщення

Вживайте більше корисної їжі та води

Не забувайте про здоровий сон

Займайтесь фізичною активністю

Намагайтесь уникати стресу та надмірних навантажень

Як визначити, чи ви захворіли на грип? Ось симптоми грипу:

Висока температура щонайменше 5 днів

Лихоманка

Головний біль

Ломота у м'язах і суглобах

Загальна слабкість

Втрата апетиту та можлива нудота

Кашель, який триває більше як два тижні

Нежить

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