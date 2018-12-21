Медики розповіли, чому не варто ходити по дому босоніж

Гермофоб – той, хто панічно боїться мікробів. Кажуть, що саме з цієї причини багато хто ходить вдома тільки у капцях. Як не мий підлогу, все одно що-небудь та "прилипне".

Ймовірно, такі чепуруни нічого не чули про дослідження вчених університету Аризони, які встановили, що на звичайній підошві "проживає" 421 тисяча бактерій, до 90 відсотків яких моментально "заселяють" найчистішу кахельну підлогу при першому ж кроці по кухні.

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Амеша Адалят – експерт з інфекційних захворювань Центру медичних досліджень Університету імені Джона Хопкінса запевняє, що до 99 відсотків мікробів, виявлених на планеті, не представляють жодної небезпеки.

Тому, знявши взуття, або, залишаючись у ньому, кількість шкідливих мікроорганізмів навколо ви сильно не зміните, якщо, звичайно, ви не прийшли з лабораторії, де готують щурячу отруту або щось подібне, – запевняє Амеша Адалят.

Однак, на думку доктора, це зовсім не означає, що вдома потрібно неодмінно ходити босоніж. Користі це організму точно не принесе.

Рустам Фахрутдинов – лікар-ортопед в складі групи фахівців брав участь в експериментах, які доводять позитивний ефект ходьби без взуття – особливо для людей, які страждають від плоскостопості і таких її наслідків, як п'яткова шпора, кісточки на ногах. Але є один нюанс: ходити потрібно тільки по нерівній поверхні: пісок, галька, трава, спеціальні килимки. Лише в цьому випадку весь м'язово-зв'язковий апарат ступні залучається правильно.

Босоніж варто гуляти лише на природі / QuLady

Маючи дуже складну будову, людська стопа виконує найважливішу функцію, яка полягає в амортизації і утриманні тіла. Коли людина ходить по нерівній поверхні, вся тяжкість її тіла переходить на першу і п'яту плеснові кісточки (вони розташовані під великим пальцем і мізинцем) і на кістку п'яти. Решта кісток у цей момент утворюють своєрідні арки поперечного та поздовжнього склепінь. Коли ми день у день ходимо босоніж по плоскій поверхні, одне зі склепінь починає опускатися, а інше – підніматися. В результаті стопа постійно завалюється, розвивається плоскостопість, навантаження на хребет збільшується, в результаті чого порушується діяльність внутрішніх органів.

"Як гінеколог я б "заплющила очі" на ходіння по підлозі босоніж, якби вона була з чистого дерева, і не пофарбована, а натерта дратвою", – каже лікар Марія Расулова.

Жіночий лікар пояснює, що оскільки поверхня підлоги в більшості квартир – це в кращому випадку ламінат, а в основному – кахель, керамограніт, лінолеум, переохолодження стопи навіть у літній період гарантовано. А це вже прямий шлях до захворювань органів малого таза та сечостатевої системи.

Навіть синтетичні килими вносять свою частку негативу в здоров'я босоногого члена сім'ї. Матеріали, з яких виготовляються такі підлогові покриття, активно накопичують статичну електрику, що при тривалому впливі веде до порушень у нервовій системі. Також у людини можуть бути, на перший погляд, безпричинні головні болі, безсоння, загальна втома. А взимку, коли статичної електрики особливо багато, лікарі нерідко фіксують серцево-судинні захворювання, викликані впливом такої електрики.

Останнім часом набирає популярність рух барефутерів – людей, які пересуваються винятково босоніж і всіляко пропагують "босоходіння". Нібито так закладено самою природою.

Європейські лікарі б'ють на сполох: сучасні люди не пристосовані до ходьби без взуття. По-перше, тому що стопи їх ніг дуже ніжні та чутливі, а навколо дуже багато сміття, скла, продуктів згоряння бензину, пестицидів, гострих предметів, які нерідко несуть смертельну небезпеку. По-друге, навіть вдома ноги не захищені від агресивного впливу всіляких хімічних протимікробних препаратів, якими ми миємо підлогу. А по-третє, це та ж деформація стопи на рівній поверхні.

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