Медики попереджають про епідемію короткозорості

Лікарі-окулісти з Королівського медичного коледжу у Лондоні виявили, що час, проведений за комп'ютерними іграми та навчанням у школі, суттєво збільшує показники дитячої міопії у світі.

Дослідження стосувалося близнюків, які народилися в середині 1990-х. Лікарі з'ясували, що потенційний ризик – поганий зір у матерів – значно посилювався часом появи на світ (у літні місяці), а також часом, проведеним дітьми біля екрана.

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У дослідженні брали участь 2000 близнюків, які народилися між 1994 і 1996 роками. До 17 років 26% підлітків вже страждали короткозорістю. Середній вік, у якому діти почали носити окуляри, – 11 років. Поява на світ у літні місяці подвоювала ризик розвитку міопії (93%), а зловживання комп'ютерними іграми погіршувало зір на 30%.

Найнесподіванішим результатом виявився той факт, що ЕКО скорочувало ризик розвитку хвороби на 35%. Автори вважають, що лікування безпліддя, до якого вдаються в цьому випадку, впливає на повільний розвиток зору, а отже, працює як захисний фактор.

Залежність від гаджетів негативно впливає на зір дітей / Oppps

Ці дані підтверджує дослідження вчених з Австралії та Сінгапуру. Вони вважають, що рівень "цифрової короткозорості" у наступного покоління вихованих на планшетах школярів злетить катастрофічно. За їх даними до 2050 року на короткозорість страждатимуть 4,8 мільярда дітей.

Проблема особливо гостро стоїть у країнах Східної Азії. У деяких провінціях Китаю до 13 років 67% дітей вже короткозорі.

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