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Як куріння батьків насправді впливає на дітей

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Чи страждають діти курців від пасивного куріння - фото 1
Чи страждають діти курців від пасивного куріння

Науковці розповіли, як пасивне куріння впливає на дітей. Результати вас вразять!

Експерти з Гарвардської школи охорони здоров'я провели дослідження, відповідно до якого виявили, що діти курців страждають щонайменше від двох розладів. Науковці влаштували опитування серед батьків щодо того, чи курять вони діти, а також чи є у дітей синдром дефіциту уваги, проблеми з навчанням та розлади поведінки.

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Виявилось, що 6% опитаних зізнались, що діти є пасивними курцями. У такої малечі ризики щонайменше двох розладів були вищі на 50%, а найбільше страждали саме хлопчики. До того ж, оцінюючи ризики, експерти зважали на рівень доходу, расу та освіту батьків. Також результати показали, що кожного дня майже 5 мільйонів юних американців піддаються дії тютюнового диму.

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Джерело: terrawoman.ua
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