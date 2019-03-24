Медики назвали продукти, якими не варто снідати

Яких продуктів не має бути у першому прийомі їжі / Taste

Кожен із нас знає, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі. Втім, важливим є не лише його наявність, а й те, з чого складається ваша перша трапеза на день. Медики розповіли, чим категорично не варто снідати, щоб не виникло проблем зі здоров'ям.

Білка в цих продуктах значно менше, ніж жиру та шкідливих компонентів, а при регулярному вживанні вони можуть порушити роботу печінки й органів шлунково-кишкового тракту.

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Найгірший вибір для сніданку – сардельки, сосиски, шинка, ковбаса, а також паштети. У будь-якому з цих продуктів багато жиру, величезна кількість консервантів, загущувачів, солей, підсилювачів смаку та іншої "хімії", яка згубно впливає на роботу внутрішніх органів.

Постійне вживання сосисок, ковбас і сардельок, особливо натщесерце, може привести до порушень функції печінки та роботи органів шлунково-кишкового тракту.

При цьому білка в таких продуктах вкрай мало. Якщо вже на сніданок хочеться чогось м'ясного, то значно корисніше з'їсти шматочок відвареного або запеченого м'яса птиці, - порадили лікарі.

Ніяких сосисок на сніданок!

Вони також застерігають: джеми, варення, мармелад та інші солодощі, які заведено подавати до ранкового чаю, варто залишити на обідній час. Цукор, тобто глюкоза, хоч і необхідний для роботи мозку, але вранці піде організму тільки на шкоду.

"Такий продукт подразнює підшлункову залозу. Цукор стимулює вироблення інсуліну, і тоді рівень його в крові починає скакати. Спочатку це проявляється млявістю та втомою, при його надлишку, а після – диким почуттям голоду", – пояснили експерти.

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