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Не м'ясом єдиним: 16 продуктів, які містять білок

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Білок потрібен не тільки для нарощування м'язів - фото 1
Білок потрібен не тільки для нарощування м'язів

Білок, як і жири та вуглеводи, потрібен людині для повноцінного функціонування. Дізнайтеся, що їсти, щоб задовольнити потребу організму в білку.

Рослинні продукти – джерело незліченної кількості корисних речовин. Також серед них є рекордсмени за кількістю білка, який потрібен не тільки спортсменам.

І ще: Ось як насправді потрібно варити каву

Продукти, які містять багато білку:
  1. Овес
  2. Соя
  3. Тофу
  4. Авокадо
  5. Броколі
  6. Мигдаль
  7. Шпинат
  8. Бобові
  9. Насіння чіа
  10. Нут
  11. Гриби
  12. Спаржа
  13. Горох
  14. Цвітна капуста
  15. Кіноа
  16. Рослинне молоко

До теми: Зелене світло ласощам: як потрібно їсти шкідливу їжу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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