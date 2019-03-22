Не м'ясом єдиним: 16 продуктів, які містять білок

Білок потрібен не тільки для нарощування м'язів

Білок, як і жири та вуглеводи, потрібен людині для повноцінного функціонування. Дізнайтеся, що їсти, щоб задовольнити потребу організму в білку.

Рослинні продукти – джерело незліченної кількості корисних речовин. Також серед них є рекордсмени за кількістю білка, який потрібен не тільки спортсменам.

І ще: Ось як насправді потрібно варити каву

Продукти, які містять багато білку:

Овес Соя Тофу Авокадо Броколі Мигдаль Шпинат Бобові Насіння чіа Нут Гриби Спаржа Горох Цвітна капуста Кіноа Рослинне молоко

До теми: Зелене світло ласощам: як потрібно їсти шкідливу їжу