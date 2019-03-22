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Не м'ясом єдиним: 16 продуктів, які містять білок
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Білок, як і жири та вуглеводи, потрібен людині для повноцінного функціонування. Дізнайтеся, що їсти, щоб задовольнити потребу організму в білку.
Рослинні продукти – джерело незліченної кількості корисних речовин. Також серед них є рекордсмени за кількістю білка, який потрібен не тільки спортсменам.
І ще: Ось як насправді потрібно варити каву
Продукти, які містять багато білку:
- Овес
- Соя
- Тофу
- Авокадо
- Броколі
- Мигдаль
- Шпинат
- Бобові
- Насіння чіа
- Нут
- Гриби
- Спаржа
- Горох
- Цвітна капуста
- Кіноа
- Рослинне молоко
До теми: Зелене світло ласощам: як потрібно їсти шкідливу їжу
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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