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5 соків, які зміцнять ваше здоров'я

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Пийте соки щодня

Всі знають, що свіжі фрукти та овочі дуже корисні та їх потрібно вживати щодня. Також не менш корисними є свіжовичавлені фруктові та овочеві соки. Занотуйте ці рецепти та готуйте такі напої щодня!

Не забувайте, що стакан свіжовичавленого соку в день продовжить ваше життя і зробить вас більш здоровими! Точні пропорції для змішування підберіть на свій смак.

І ще: Ці соки допомагають зміцнити імунітет

Сік для поліпшення зору:
  • морква
  • селера
Сік для поліпшення пам'яті:
  • гранат
  • виноград
  • буряк
5 соків, які зміцнять ваше здоров'я - фото 316074
Сік для поліпшення нервової системи:
  • морква
  • селера
  • буряк
Детокс для нирок:
  • кавун
  • огірок
  • морква
  • петрушка
Сік для зниження холестерину:
  • лайм
  • огірок
  • яблуко
  • селера

До теми: Названі основні корисні властивості морквяного соку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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