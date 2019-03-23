5 соків, які зміцнять ваше здоров'я

Всі знають, що свіжі фрукти та овочі дуже корисні та їх потрібно вживати щодня. Також не менш корисними є свіжовичавлені фруктові та овочеві соки. Занотуйте ці рецепти та готуйте такі напої щодня!

Не забувайте, що стакан свіжовичавленого соку в день продовжить ваше життя і зробить вас більш здоровими! Точні пропорції для змішування підберіть на свій смак.

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Сік для поліпшення зору:

морква

селера

Сік для поліпшення пам'яті:

гранат

виноград

буряк

Сік для поліпшення нервової системи:

морква

селера

буряк

Детокс для нирок:

кавун

огірок

морква

петрушка

Сік для зниження холестерину:

лайм

огірок

яблуко

селера

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