Медики нагадали про корисні властивості сезонного грейпфрута

Грейпфрут давно відомий всім своїм тонізуючим ефектом. Він дає заряд бадьорості, а також допомагає знижувати зайву вагу.

Завдяки поєднанню вітамінного складу грейпфрут широко застосовується в народній медицині для підтримки імунітету, пише apteka.ua.

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За словами експертів, грейпфрут багатий на вітаміни групи В, А, РР, С і D, містить у своєму складі мінерали – калій, магній, кальцій та фосфор. Шкірка цього цитрусу багата на ефірні олії, а м'якуш – на клітковину і речовини, що розщеплюють холестерин. Крім того, гірка плівка фрукта має властивості антиоксидантів.

Дієтологи рекомендують вибирати грейпфрути на піку зрілості, тому що плоди з часом не дозрівають і їхня якість не покращується, на відміну від деяких інших фруктів. Грейпфрути слід зберігати на видному місці при кімнатній температурі, далеко від прямих сонячних променів.

Але, попри всі корисні властивості, грейпфрут вживати можна не всім, і шкоди може принести навіть більше, ніж користі.

Медики нагадали про корисні властивості сезонного грейпфрута

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