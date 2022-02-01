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Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому 2022

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сезонні овочі та фрукти у лютому - фото 1
сезонні овочі та фрукти у лютому

Лікарі та дієтологи радять додавати у харчовий раціон багато сезонних продуктів, адже у цей час вони найбільш корисні. Читайте далі та дізнайтеся, які саме овочі та фрукти вважаються сезонними у лютому 2022.

Для вирощування сезонних овочів та фруктів не використовують додаткових стимуляторів, спеціального удобрювання, адже ці рослини дозрівають у максимально природних для них умовах. Саме тому в цих плодах найменше шкідливих складників та найбільше вітамінів та корисних елементів.

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Сезонні овочі та зелень у лютому

  • цикорій
  • червона капуста
  • брюссельська капуста
  • білокачанна капуста
  • цибуля шалот
  • пастернак
  • гливи
Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому 2022 - фото 491409

Сезонні фрукти та ягоди у лютому

  • грейпфрути
  • лимони
  • апельсини
  • мандарини

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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