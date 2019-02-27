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Матір драконів з Гри престолів прокоментувала фінал серіалу
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Актрису Емілію Кларк, яка виконує роль Матері драконів у культовому серіалі Гра престолів, застали на врученні премії Оскар. Зірка розкрила деякі подробиці фіналу серіалу.
На церемонії вручення премії Оскар 2019 серед гостей була Емілія Кларк, яку без інтерв'ю не зміг відпустити журналіст.
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Він запитав у актриси, що чекає на глядачів в фінальному сезоні серіалу Гра престолів. Спочатку Емілія заявила, що це буде "шок". "Це буде масштабно, це все, що кожен повинен знати. Нам знадобилося багато часу, щоб зняти цей фільм. Будуть деякі речі, які шокуватимуть людей", – сказала Емілія Кларк.
Нагадаємо, прем'єра восьмого, фінального сезону Гри престолів відбудеться вже 14 квітня цього року.
Днями американська телемережа HBO опублікувала двохвилинний трейлер низки телешоу, вихід яких запланований на найближчий час. У короткому ролику крупним планом показана Ар’ю Старк в бойовій екіпіровці.
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