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Дуже романтично: зірка Гри престолів показав торс у новій рекламі

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Актор Гри престолів показав торс у відео до Дня Валентина - фото 1
Актор Гри престолів показав торс у відео до Дня Валентина / trustedreview

Популярний актор і зірка серіалу Гра престолів Хафтор Бйорнссон потішив прихильників ефектним відео до Дня Валентина. Чоловік топлес зачитав романтичні листи від прихильників.

30-річний ісландський актор і спортсмен Хафтор Бйорнссон, який зіграв Грігора Клігана у "Грі престолів", більш відомого як "Гора", здивував фанатів новим відео. Чоловік вже кілька років поспіль не лише отримує звання найсильнішої людини Ісландії, а й знімається у рекламах для компанії SodaStream, що займається виробництвом газованої води.

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До Дня Закоханих Хафтор постав топлес на дивані біля каміна і зачитував романтичні листівки від шанувальників з різних країн. Окрім креативного підходу та побажань у стилі "Я люблю тебе, як Каньє любить Каньє" (йдеться про Каньє Веста), зустрічались відсилання і до "Гри престолів".

"Ланністери червоні, Білі блукачі сині, і в цей День Валентина я віддаю увесь Вестерос тобі", – душевно зачитав Хафтор один з листів. Врешті, він зазначив, що зізнання зробили "Гору" дуже емоційним та всім подякував.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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