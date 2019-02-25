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MARUV 8 березня

Гра престолів 8: новий трейлер серіалу з'явився у мережі

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Трейлер Гри престолів 8 - фото 1
Трейлер Гри престолів 8 / moviegram

Американська телемережа HBO опублікувала двохвилинний трейлер низки телешоу, вихід яких запланований на найближчий час. У короткому ролику крупним планом показана Ар’ю Старк в бойовій екіпіровці.

Так, серед опублікованих трейлерів показали епізод з останнього сезону "Гри престолів", трейлер фільму "Дедвуд" на основі однойменного серіалу, трейлер другого сезону серіалу "Велика маленька брехня" і декількох інших.

І ще: Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону

У відео про "Гру престолів" є натяк на захоплюючий бій у другій половині восьмого сезону, прем'єра якого запланована на 14 квітня. Зірка серіалу Мейсі Вільямс зображується крупним планом в ролі Ар’ї Старк у бойовій екіпіровці.

Читайте також: Гра престолів 8: стала відома тривалість кожної серії

Джерело: youtube
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