Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону

Нещодавно у мережі з'явилися свіжі фото зі зйомок 8 сезону "Гри престолів". На фото – Тиріон, Серсея та Джеймі Ланністери, Дайнеріс Таргарієн, Джон Сноу та інші. Погляньте на улюблених персонажів!

Показ восьмого сезону "Гри престолів" заплановано весною – 14 квітня 2019 року. Поки що шанувальникам драматичного серіалу показали лише тизер та надали приблизну інформацію про тривалість епізодів.

Детальніше: Гра престолів 8: стала відома тривалість кожної серії

На жаль, нові фотографії не розсекречують жодних деталей з сюжету, проте на кадрах добре видно грим та костюми героїв.

Джерело всіх фото: HBO

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