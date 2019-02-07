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Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону

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Нові фото з серіалу "Гра престолів" - фото 1
Нові фото з серіалу "Гра престолів" / HBO

Нещодавно у мережі з'явилися свіжі фото зі зйомок 8 сезону "Гри престолів". На фото – Тиріон, Серсея та Джеймі Ланністери, Дайнеріс Таргарієн, Джон Сноу та інші. Погляньте на улюблених персонажів!

Показ восьмого сезону "Гри престолів" заплановано весною – 14 квітня 2019 року. Поки що шанувальникам драматичного серіалу показали лише тизер та надали приблизну інформацію про тривалість епізодів.

Детальніше: Гра престолів 8: стала відома тривалість кожної серії

На жаль, нові фотографії не розсекречують жодних деталей з сюжету, проте на кадрах добре видно грим та костюми героїв.

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Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306039

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306040

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306041

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306042

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306043

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306044

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306045

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306046

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306047

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306048

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306049

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306050

Гра престолів: у мережі з'явилися нові фото з останнього сезону - фото 306051

Джерело всіх фото: HBO

Читайте також: Гра престолів здивувала промороликом до нового сезону

Джерело: HBO
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