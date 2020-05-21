Мати Хаббла: космічний телескоп NASA назвали на честь жінки

Доктор Ненсі Грейс Роман пропрацювала у NASA 21 рік. Вона розробляла і запускала космічні обсерваторії, які збирали дані про Сонце, далекий космос і атмосферу Землі. Багато в чому саме завдяки її старанням запрацював космічний телескоп Хаббл, який провів на орбіті вже 30 років.

Роман отримала прізвисько "мати Хаббла" за її роль у плануванні телескопа. Він був запущений 24 квітня 1990 року і став першим з чотирьох науково-дослідних апаратів NASA з серії Великі обсерваторії. Хаббл значно розширив кордони людських знань про космос. Ненсі Грейс Роман була однією з перших жінок, які обіймали у NASA керівні посади. Вона померла недавно, у 2018 році.

Космічний телескоп Ненсі Грейс

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У середині 2020-х NASA планує запустити на орбіту новий космічний телескоп. Спочатку він називався Широкодіапазонна інфрачервона обсерваторія (WFIRST). Протягом п'ятирічного терміну служби новий космічний телескоп буде збирати дані про мільярди галактик, а також шукати невідомі науці планети в Чумацькому Шляху.

Нова обсерваторія буде мати поле зору у 100 разів більше, ніж у Хаббла. Використовуючи вражаючі технічні можливості телескопа, вчені збираються перевірити загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна і знайти ознаки "темної енергії", теоретичної складової 68 відсотків Всесвіту і стимулюючої її розширення.

Мені говорили, що жінки не можуть бути вченими, – Ненсі Грейс Роман.

Ненсі Грейс Роман народилася у Нешвіллі, штат Теннессі (США) 16 травня 1925 року. У дитинстві вона любила малювати Місяць. Її мати, вчитель музики, брала її з собою на нічні прогулянки, щоб милуватися сузір'ями і північним сяйвом. Її батько був геофізиком.

У середній школі Ненсі організувала для своїх друзів астрономічний клуб для вивчення сузір'їв. До сьомого класу вона вже знала, що хоче стати астрономом.

У 1949 році Роман закінчила Чиказький університет за спеціальністю "астрономія" – у той час таку ступінь отримували лише одиниці, якщо мова про жінок.

Я, звичайно, не отримувала ніякої підтримки. Мені з самого початку говорили, що жінки не можуть бути вченими, – розповідала пізніше Роман. – Мій науковий керівник? Був період, коли він пів року не розмовляв зі мною, навіть коли я віталася з ним в коридорі. Він не хотів мати зі мною нічого спільного.

Після закінчення університету Чикаго Роман працювала у відділі радіоастрономії у Військово-морській дослідницькій лабораторії США в Вашингтоні. Однак ця робота була більше пов'язана з інженерією, ніж з вивченням Всесвіту.

У 1959 році, коли NASA було всього шість місяців, агентство запропонувало Роман роботу. І вона, звичайно, погодилася. Агентство шукало людину, яка б зайнялася розробкою програми космічної астрономії. Тоді Ненсі Грейс Роман очолила її і зайнялася створенням концепції для Хаббла. У 1960 році вона зібрала кращих астрономів і інженерів з усієї країни, щоб вони розробили телескоп. А потім вона переконала керівництво NASA і американський Конгрес, що Хаббл має запрацювати.

Хоча Роман пішла з NASA ще у 1979, вона продовжувала консультувати космічне агентство аж до того, як перша з Великих обсерваторій була запущена на орбіту.

Людям, як правило, не дуже цікаво, з чого все починається, тому я не впевнена, що вони будуть мати уявлення про мою роль, – говорила Роман.

На щастя, вона була неправа. Адже називаючи новий космічний телескоп ім'ям Ненсі Грейс Роман, NASA гарантує, що ім'я цієї видатної жінки і її внесок у вивчення Всесвіту не залишиться непоміченим.

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