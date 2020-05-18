NASA запрошує випускників відсвяткувати кінець навчального року у космосі

SpaceX і NASA запрошують випускників зі всього світу прислати своє фото і відправитися у перший космічний політ в найближчому десятилітті. Усі охочі можуть подати заявку до середи, 20 травня.

За інформацією, всі студенти, які закінчили або планують закінчити навчання у 2020 році, можуть завантажити свою фотографію на мозаїку Землі. Переможців на борту космічного корабля SpaceX's Crew Dragon під час майбутньої місії на Міжнародній космічній станції, разом з космонавтами NASA Бобом Бенкен і Дугом Херлі на борту, відправляться в космос.

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SpaceX and NASA are inviting students from around the world to submit their photo, which will fly with astronauts Bob Behnken and Doug Hurley on Crew Dragon for Demo-2.https://t.co/OUlh1tZpqy pic.twitter.com/gIMv1Bsqah — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) May 14, 2020

Перший демонстраційний політ у рамках комерційної програми NASA розпочався 2 березня 2019 о 14:49. 3 березня 2019 космічний корабель Crew Dragon успішно приєднався до космічної станції о 6:02. Він став першим американським космічним кораблем, який автономно з'єднався з Міжнародною космічною станцією.

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