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NASA запрошує випускників відсвяткувати кінець навчального року у космосі

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Мозаїка Землі - фото 1
Мозаїка Землі

SpaceX і NASA запрошують випускників зі всього світу прислати своє фото і відправитися у перший космічний політ в найближчому десятилітті. Усі охочі можуть подати заявку до середи, 20 травня.

За інформацією, всі студенти, які закінчили або планують закінчити навчання у 2020 році, можуть завантажити свою фотографію на мозаїку Землі. Переможців на борту космічного корабля SpaceX's Crew Dragon під час майбутньої місії на Міжнародній космічній станції, разом з космонавтами NASA Бобом Бенкен і Дугом Херлі на борту, відправляться в космос.

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Перший демонстраційний політ у рамках комерційної програми NASA розпочався 2 березня 2019 о 14:49. 3 березня 2019 космічний корабель Crew Dragon успішно приєднався до космічної станції о 6:02. Він став першим американським космічним кораблем, який автономно з'єднався з Міжнародною космічною станцією.

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Джерело: spacex
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