Маскне: у мережі обговорюють нові наслідки постійного носіння маски

У соцмережах звернули увагу на ще один наслідок коронавірусу – прищі і вугрі через постійне носіння захисної маски. Цьому явищу відразу ж придумали назву: маскне (maskne), від слів "маска" і "акне".

Першими почали скаржитися співробітники лікарень.

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"Привіт моїм колегам-медсестрам, а також іншим працівникам охорони здоров'я, які в підлітковому віці були покриті вуграми. Я знаю, що ви зараз відчуваєте", – написала медсестра з США Кайла Бенкету у себе в інстаграмі.

"Моя маска змусила моє обличчя "зацвісти", – пише інша дівчина. Вона стверджує, що раніше з таким не стикалася, так що очевидно, що маскне не щадить нікого – прищі висипають як на проблемній, так і на чистій шкірі.

"Ми носимо тканину на дуже чутливій області обличчя, і з наслідками стикаються дуже багато людей", – каже дерматолог з Нью-Йорка Софі Павітт. Зараз вона проводить десятки дистанційних консультацій щодо лікування акне. Звертаються і лікарі, і люди інших професій, які носять маску не довше ніж кілька годин на день.

Фахівці відносять маскне до механічних акне, тобто висипань, які з'являються через тертя і тиск. Маска подразнює шкіру і затримує на ній вологу, пори розширюються і все це разом дає поштовх розвитку запалення. До пандемії таке спостерігалося в основному у спортсменів, яким носять захист на обличчі.

Запобігти акне можна або постійно перучи тканинні маски, або якомога частіше міняючи одноразові. І кожного разу після їх зняття потрібно гарненько вмиватися.

"Ми повинні навчитися з цим справлятися. Не думаю, що ми зможемо відмовитися від масок найближчим часом", – каже Павітт.

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