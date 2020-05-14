Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як льодяники з крохмалем допоможуть проти коронавірусу

  • 21
Як льодяники допоможуть зупинити коронавірус - фото 1
Як льодяники допоможуть зупинити коронавірус

Пандемія коронавірусу змусила майже всі країни світу оголосити карантин, а науковці разом з медиками намагаються якомога швидше знайти вакцину. Тим часом учені з Флориди вже вигадали спосіб, як зупинити поширення коронавірусу. І тут на допомогу приходять льодяники!

Дослідники з Університету Центральної Флориди вирішили не сидіти склавши руки, тож вигадали ще один варіант, як не дозволити коронавірусу поширюватись. Для цього вони створили льодяники від кашлю із вмістом крохмалю. Якщо вам здається, що це звучить не правдоподібно, то пора додати, що ідея вже отримала фінансування.

І ще: Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Як же допоможуть льодяники? Річ у тому, що будь-який вірус змушує людей чхати та кашляти, що й дозволяє стрімко поширювати мікроби та заражати оточення. А от крохмаль робить слину в'язкішою, тож вона не буде розлітатись у повітрі, а падатиме на землю.

Дослідники вже простежили за тим, що льодяники з крохмалем дозволяють відчутно зменшити радіус поширення вірусу. Якщо водночас використовувати льодяник і маску, то дистанцію коронавірусу можна скоротити до 60 см.

Як льодяники допоможуть зупинити коронавірус - фото 404035
Як льодяники допоможуть зупинити коронавірус

Читайте також: Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня

Джерело: ЙОД
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини
  • Вчора, 15:41
  • 663
Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху
  • Вчора, 12:15
  • 360
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2291520
Загрузка...
Новини