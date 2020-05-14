Як льодяники з крохмалем допоможуть проти коронавірусу

Пандемія коронавірусу змусила майже всі країни світу оголосити карантин, а науковці разом з медиками намагаються якомога швидше знайти вакцину. Тим часом учені з Флориди вже вигадали спосіб, як зупинити поширення коронавірусу. І тут на допомогу приходять льодяники!

Дослідники з Університету Центральної Флориди вирішили не сидіти склавши руки, тож вигадали ще один варіант, як не дозволити коронавірусу поширюватись. Для цього вони створили льодяники від кашлю із вмістом крохмалю. Якщо вам здається, що це звучить не правдоподібно, то пора додати, що ідея вже отримала фінансування.

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Як же допоможуть льодяники? Річ у тому, що будь-який вірус змушує людей чхати та кашляти, що й дозволяє стрімко поширювати мікроби та заражати оточення. А от крохмаль робить слину в'язкішою, тож вона не буде розлітатись у повітрі, а падатиме на землю.

Дослідники вже простежили за тим, що льодяники з крохмалем дозволяють відчутно зменшити радіус поширення вірусу. Якщо водночас використовувати льодяник і маску, то дистанцію коронавірусу можна скоротити до 60 см.

Як льодяники допоможуть зупинити коронавірус

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