Це геніально: дизайнерка показала, як зробити маску з торбинки IKEA

Користувачі соцмереж давно виявили, що за допомогою шоперів Frakta з магазинів IKEA можна виготовляти одяг і аксесуари. Народні умільці роблять з культової синьої торбинки топи, кепки, взуття і навіть спідню білизну. Але це не всі її "можливості"...

Молодого пекінського дизайнера Ван Чжіцзюнь "фракта" надихнула на створення захисної маски для обличчя.

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Насправді дівчина почала робити креативні засоби захисту ще у 2013 році. Відтоді, коли її рідне місто вперше огорнув смог, викликаний діяльністю місцевих промислових підприємств. Тоді разом зі своїм партнером Ютонгом Дуань вони переробляли на маски такі предмети, як кросівки і сумки. А їх роботи виставляли в нью-йоркському MoMA, колекціонували Такасі Муракамі, Джефф Стейпл, Даніель Платцман і багато інших.

Уперше маску з шопера IKEA дизайнер створила у 2017 році. Пізніше на її основі вона робила такі з жовтої сумки італійського супермаркету Esselunga.

Ван Чжіцзюнь також опублікувала майстер-клас на YouTube, щоб кожен зміг створити засіб індивідуального захисту. Дівчина впевнена, що він буде особливо корисний в умовах дефіциту захисних засобів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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