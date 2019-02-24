MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж

Співачка MARUV перемогла на Нацвідборі на Євробачення 2019, залишивши позаду Kazka та інших конкурентів. Як відреагували українці на нового представника України на конкурсі – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Виконавиця MARUV з піснею Siren song може поїхати до Тель-Авіва представляти Україну на Євробаченні 2019, адже перемогла на Нацвідборі. Екстравагантний виступ дівчини не залишив байдужими ні суддів, ні публіку, адже вона отримала максимальну оцінку в 6 балів від глядачів та 5 балів від журі.

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Однак перемога співачки викликала не однозначні емоції у користувачів соцмереж. Виявилось, що далеко не всім припав до душі відвертий вигляд та сам трек. Шквал негативу засипав MARUV у Facebook, і лише малий відсоток людей залишився осторонь образ та звинувачень і просто побажав перемоги на Євробаченні. А як вважаєте ви – MARUV варті поїздки на престижний пісенний конкурс?

Дивіться відео виступу Maruv у фіналі Євробачення 2019:

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