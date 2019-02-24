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MARUV 8 березня

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж

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Українці неоднозначно відреагували на перемогу MARUV на Нацвідборі - фото 1
Українці неоднозначно відреагували на перемогу MARUV на Нацвідборі

Співачка MARUV перемогла на Нацвідборі на Євробачення 2019, залишивши позаду Kazka та інших конкурентів. Як відреагували українці на нового представника України на конкурсі – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Виконавиця MARUV з піснею Siren song може поїхати до Тель-Авіва представляти Україну на Євробаченні 2019, адже перемогла на Нацвідборі. Екстравагантний виступ дівчини не залишив байдужими ні суддів, ні публіку, адже вона отримала максимальну оцінку в 6 балів від глядачів та 5 балів від журі.

І ще: MARUV – Siren Song: текст і переклад пісні України на Євробачення 2019

Однак перемога співачки викликала не однозначні емоції у користувачів соцмереж. Виявилось, що далеко не всім припав до душі відвертий вигляд та сам трек. Шквал негативу засипав MARUV у Facebook, і лише малий відсоток людей залишився осторонь образ та звинувачень і просто побажав перемоги на Євробаченні. А як вважаєте ви – MARUV варті поїздки на престижний пісенний конкурс?

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж - фото 309559

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж - фото 309560

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж - фото 309561

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж - фото 309562

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж - фото 309563

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж - фото 309564

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж - фото 309565

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж - фото 309566

MARUV поїде на Євробачення 2019 від України: реакція соцмереж - фото 309567

Дивіться відео виступу Maruv у фіналі Євробачення 2019:

Читайте також: Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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