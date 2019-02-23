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MARUV – Siren Song: текст і переклад пісні України на Євробачення 2019
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Епатажна співачка Анна Корсун, відома як MARUV, виграла Нацвідбір та поїде на Євробачення 2019 від України. Зірка виступить з піснею "Siren Song". Слухайте запальний хіт та вчіть слова новинки!
У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV отримала 5 балів від суддів та максимальні 6 балів від глядачів. Завдяки підтримці співачка виграла конкурс, тож саме вона представить Україну на головній музичній сцені Європи в Тель-Авіві.
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Цікаво, що в Нацвідборі на Євробачення 2019 MARUV замінила співачку TAYANNA. Попри обмежений час на підготовку до конкурсу, учасниця випустила справжній хіт - композицію "Siren Song", яка одразу підкорила українські та світові чарти.
Дивіться відео виступу Maruv у фіналі Євробачення 2019:
Радіо МАКСИМУМ публікує повний текст композиції та український переклад пісні, яка підкорила глядачів Нацвідбору.
Текст і слова пісні MARUV – Siren Song
Ooh
Komm zu mir, komm zu mir
Ooh
Komm zu mir, komm zu mir
Come to me
Come to me
You're the only one
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn
Come to me
Come to me
Boy we can get on
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn
Falling through the floor
Baby, this is devil's door
Burning in the flame
Wanna know my secret?
(Bang!)
(Boom, boom, boom)
(Boom, boom, boom)
Uh
I'm so high
Love me, love me, love me, boy
I'm so fine
Love me, love me, love me, boy
Falling through the floor
Baby, this is devil's door
Come to me
Come to me
You're the only one
Give me love
Give me love
From the dusk till dawn
Come to me
Come to me
Following my voice
Give me love
Give me love
You don't have a choice
Do you know me?
We'll take it really slowly
Falling through the floor
Ask the devil's door
You gotta know me
Just get the rhythm slowly
Burning in the flame
Wanna know my secret?
(Bang!)
(Boom, boom, boom)
(Boom, boom, boom)
Uh
I'm so high
Love me, love me, love me, boy
I'm so fine
Love me, love me, love me, boy
I'm so high
Love me, love me, love me, boy
I'm so fine
Love me, love me, love me, boy
Uh
(Bang!)
Слухати онлайн MARUV – Siren Song (Bang!) на Євробачення 2019:
Переклад пісні Siren Song – "Пісня Сирени"
Уу, ууу .. йди до мене, йди до мене
Ти один-єдиний
Даруй мені любов, даруй мені любов
Від заходу до світанку
Іди до мене, іди до мене
Хлопче, у нас може вийти
Даруй мені любов, даруй мені любов
Від заходу до світанку.
Приспів:
Провалюючись вниз
Милий, це двері до диявола
Згораючи у полум'ї
Хочеш дізнатися мій секрет?
Бах!
Бум бум бум…
Я на вершині блаженства
Люби мене, люби мене, люби мене, хлопче
В мене все чудово
Люби мене, люби мене, люби мене, хлопче (2).
Іди до мене, йди до мене
Ти один-єдиний
Даруй мені любов, даруй мені любов
Від заходу до світанку
Іди до мене, йди до мене
Йди за моїм голосом
Даруй мені любов, даруй мені любов
У тебе немає вибору.
Ти мене знаєш?
Ми зробимо це дуже повільно
Провалюючись вниз
Милий, це двері до диявола
Тобі доведеться пізнати мене
Просто зроби ритм повільнішим
Згораючи у полум'ї
Хочеш дізнатися мій секрет?
Бах!
Бум бум бум…
Бум бум бум…
Уу!
Приспів.
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