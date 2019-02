MARUV – Siren Song: текст і переклад пісні України на Євробачення 2019

Епатажна співачка Анна Корсун, відома як MARUV, виграла Нацвідбір та поїде на Євробачення 2019 від України. Зірка виступить з піснею "Siren Song". Слухайте запальний хіт та вчіть слова новинки!

У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2019 MARUV отримала 5 балів від суддів та максимальні 6 балів від глядачів. Завдяки підтримці співачка виграла конкурс, тож саме вона представить Україну на головній музичній сцені Європи в Тель-Авіві.

Цікаво, що в Нацвідборі на Євробачення 2019 MARUV замінила співачку TAYANNA. Попри обмежений час на підготовку до конкурсу, учасниця випустила справжній хіт - композицію "Siren Song", яка одразу підкорила українські та світові чарти.

Дивіться відео виступу Maruv у фіналі Євробачення 2019:

Радіо МАКСИМУМ публікує повний текст композиції та український переклад пісні, яка підкорила глядачів Нацвідбору.

Текст і слова пісні MARUV – Siren Song

Ooh

Komm zu mir, komm zu mir

Ooh

Komm zu mir, komm zu mir

Come to me

Come to me

You're the only one

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Come to me

Come to me

Boy we can get on

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Falling through the floor

Baby, this is devil's door

Burning in the flame

Wanna know my secret?

(Bang!)

(Boom, boom, boom)

(Boom, boom, boom)

Uh

I'm so high

Love me, love me, love me, boy

I'm so fine

Love me, love me, love me, boy

Falling through the floor

Baby, this is devil's door

Come to me

Come to me

You're the only one

Give me love

Give me love

From the dusk till dawn

Come to me

Come to me

Following my voice

Give me love

Give me love

You don't have a choice

Do you know me?

We'll take it really slowly

Falling through the floor

Ask the devil's door

You gotta know me

Just get the rhythm slowly

Burning in the flame

Wanna know my secret?

(Bang!)

(Boom, boom, boom)

(Boom, boom, boom)

Uh

I'm so high

Love me, love me, love me, boy

I'm so fine

Love me, love me, love me, boy

I'm so high

Love me, love me, love me, boy

I'm so fine

Love me, love me, love me, boy

Uh

(Bang!)

Слухати онлайн MARUV – Siren Song (Bang!) на Євробачення 2019:

Переклад пісні Siren Song – "Пісня Сирени"

Уу, ууу .. йди до мене, йди до мене

Ти один-єдиний

Даруй мені любов, даруй мені любов

Від заходу до світанку

Іди до мене, іди до мене

Хлопче, у нас може вийти

Даруй мені любов, даруй мені любов

Від заходу до світанку.

Приспів:

Провалюючись вниз

Милий, це двері до диявола

Згораючи у полум'ї

Хочеш дізнатися мій секрет?

Бах!

Бум бум бум…

Я на вершині блаженства

Люби мене, люби мене, люби мене, хлопче

В мене все чудово

Люби мене, люби мене, люби мене, хлопче (2).

Іди до мене, йди до мене

Ти один-єдиний

Даруй мені любов, даруй мені любов

Від заходу до світанку

Іди до мене, йди до мене

Йди за моїм голосом

Даруй мені любов, даруй мені любов

У тебе немає вибору.

Ти мене знаєш?

Ми зробимо це дуже повільно

Провалюючись вниз

Милий, це двері до диявола

Тобі доведеться пізнати мене

Просто зроби ритм повільнішим

Згораючи у полум'ї

Хочеш дізнатися мій секрет?

Бах!

Бум бум бум…

Бум бум бум…

Уу!

Приспів.

Анна Корсун

