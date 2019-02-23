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Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

MARUV виграла Нацвідбір і поїде на Євробачення 2019 від України

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Представник України на Євробаченні 2019 - фото 1
Представник України на Євробаченні 2019

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2019 уже завершився. Шестеро музикантів боролися за право представляти Україну в Тель-Авіві, але перемогла у конкурсі MARUV. Дізнайтеся всі подробиці та дивіться відео виступу переможця!

Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2019 визначили переможця конкурсу. Шестеро учасників змагалися за путівку в Тель-Авів, але найбільше голосів отримала MARUV.

Тут більше: Онлайн-трансляція Нацвідбору на Євробачення 2019

Журі оцінили виступ співачки в 5 балів, а от українці віддали за учасницю максимальні 6 балів. Відтак, саме MARUV з піснею Siren song виступить на головній сцені Європи! А ви згодні з таким вибором?

Читайте також: Результати голосування у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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