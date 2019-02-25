KAZKA вперше прокоментувала фінал Нацвідбору на Євробачення 2019

Солістка гурту KAZKA розповіла про свої враження та думки від фіналу Національного відбору на Євробачення 2019, на якому не зуміли перемогти.

Український гурт KAZKA зайняв третє місце за спільною оцінкою від журі та глядачів на Нацвідборі на Євробачення, поступившись колективу Freedom-jazz та виконавиці MARUV, яка здобула перемогу. Нещодавно солістка KAZKA Олександра Зарицька поділилась на офіційних сторінках в соцмережах своїми думками та враженнями від шоу.

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"Фінал позаду. І ми дякуємо всім, хто був поруч! Всім, хто підтримував, надсилав смс, лайкав та коментував. Вас сотні, тисячі, та кожного з вас ми почули! Ми не зупиняємось, і надалі з гордістю та любов’ю будемо нести українську культуру світові. Ми не залишаємо своєї головної мети – знайомити слухачів по всій планеті з українською казкою", – наголосила вона.

Також Олександра додала, що й справді, друзі пізнаються у переломні моменти, і на цей момент вона впевнена, що у всього колективу KAZKA є найкращі друзі у всьому світі, які надихають та заряджають гурт.

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