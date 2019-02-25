MARUV зробила важливу заяву про гастролі в Росії і Євробачення

Переможниця Національного відбору на Євробачення 2019 MARUV зробила важливу заяву про свої гастролі в Росії. Зірка зазначила, що останні 24 години були найбільш емоційними в її житті.

Так, співачка заявила, що заради участі в пісенному конкурсі Євробачення, що відбудеться цьогоріч у Тель-Авіві, вона готова відмовитися від запланованих гастролей в Російській Федерації. Про це MARUV написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Я – українка, люблю свою країну і пишаюся тим, що представлятиму Україну в Тель-Авіві на міжнародному конкурсі Євробачення 2019, незважаючи на те, що за добу я отримала пропозиції від трьох різних країн представляти їх. Але моя відповідь категорична – я виступаю від України і ніяк інакше. Я готова відмовитися від виступів в Росії, у прямому ефірі відповіла на всі питання, які цікавили журі. Я не відвідувала Крим з 2014 року. Не порушувала жодного Закону України. А також готова взяти на себе всі витрати по участі в Міжнародному конкурсі", – повідомила Корсун.

Також, співачка оприлюднила кілька пунктів з договору, який повинен бути підписаний між нею і НТКУ, серед яких є наступні:

заборонена будь-яка імпровізація на сцені без затвердження НТКУ (наприклад, неузгоджений шпагат, призведе до штрафу у 2 мільйони гривень);

потрібно негайно передати авторські права на пісню, що належать світовому лейблу Warner Music;

чітко виконувати будь-які вимоги і вказівки НТКУ;

заборонено спілкування з журналістами без узгодження з НТКУ.

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