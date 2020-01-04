Навіщо у Marvel шукають жінку-трансгендера

Кіноіндустрія Marvel розповіла, що на 2020 рік у них великі плани. Наприклад, запровадити у всесвіт Marvel супергероя-трансгендера.

Кіностудія вирішила не приховувати від шанувальників свої плани на майбутнє. Так, з'явилася інформація, що в цьому році в Marvel з'явиться супергерой-трансгендер.

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У 2020 році глава Marvel Studios Кевін Фейдж планує знайти для фільмів Marvel жінку-трансегнендера. А проте, поки не ясно, для якого саме героя шукають актрису. За однією з версій, нова селебріті зіграє персонажа Серу, яка, за сюжетом коміксів, належить до невеликої групи ангелів без крил чоловічої статі. Вони називають себе анахоретами, які жили під замком Десятого Королівства.

Сера була єдиним персонажем з анахоретів, який виглядав, майже як жінка.

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