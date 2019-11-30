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Чому "Ірландця" Скорсезе не варто дивитись, як серіал
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Фільм "Ірландець" Мартіна Скорсезе вже з'явився у мережі, однак він такий довгий, що чимало людей ділить його на частини. Сам режисер розповів, чому так не варто робити.
Кримінальна драма "Ірландець" вже з'явилась на стрімінговому сервісі Netflix та взагалі в мережі, однак глядачі не поспішають за раз подивитись стрічку повністю. Річ у тому, що фільм триває близько 3 з половиною годин. Тому користувачі навіть діляться лайфхаком, як розділити картину на "серії" та дивитись. Однак сам режисер Мартін Скорсезе не радить так робити.
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"Ви можете сказати, мовляв, "це довга історія, ти міг би розіграти її в двох сезонах". Однозначно ні. Я навіть не замислювався над цим, оскільки суть цієї картини у накопиченні деталей", – наголошує він.
Також режисер додав, що серіали насправді є чудовим форматом для розвитку персонажів та сюжету, однак він не підійшов би для "Ірландця".
Нагадаємо, що сюжет драматично-кримінального фільму за романом "Я чув, ти фарбуєш будинки" Чарльза Брандта розповідає про мафіозі та члена профспілки Френка Ширане. Чоловік не просто так отримав прізвисько "Ірландець", адже на його руках кров 25 гангстерів, серед яких навіть відомий Джиммі Хоффі. У головних ролях: Роберт де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші, Боббі Каннавале, Гарві Кейтель та інші.
Ірландець 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:
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