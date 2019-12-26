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Троль року: донька Скорсезе загорнула різдвяні подарунки у папір з героями Marvel

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Донька Скорсезе виявилася тим ще тролем - фото 1
Донька Скорсезе виявилася тим ще тролем / gettyimages

Франческа Скорсезе, донька знаменитого режисера, чий останній фільм "Ірландець" номінований на "Золотий глобус", вирішила зробити це Різдво особливим для свого батька.

Вона підготувала подарунки й загорнула їх у папір із зображеннями героїв фільмів Marvel. У світлі останніх висловлювань Мартіна Скорсезе про те, що картини Marvel – це не кіно, безневинний пранк Франчески виглядає кумедно. Цікаво, як же ж сам Скорсезе відреагував на її витівку.

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А тепер ловіть порцію милих фото доньки Скорсезе з її татусем:

Троль року: донька Скорсезе загорнула різдвяні подарунки у папір з героями Marvel - фото 376511

Троль року: донька Скорсезе загорнула різдвяні подарунки у папір з героями Marvel - фото 376512

Троль року: донька Скорсезе загорнула різдвяні подарунки у папір з героями Marvel - фото 376513

Троль року: донька Скорсезе загорнула різдвяні подарунки у папір з героями Marvel - фото 376514

Раніше ж ми розповідали, чому не варто дивитися "Ірландця" Скорсезе, наче серіал. Так, тривалість стрічки змушує деяких глядачів іноді розбивати його на кілька частин, але робити це не слід. Принаймні, режисер картини пояснив, чому це не найкраще рішення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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