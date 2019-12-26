Троль року: донька Скорсезе загорнула різдвяні подарунки у папір з героями Marvel

Франческа Скорсезе, донька знаменитого режисера, чий останній фільм "Ірландець" номінований на "Золотий глобус", вирішила зробити це Різдво особливим для свого батька.

Вона підготувала подарунки й загорнула їх у папір із зображеннями героїв фільмів Marvel. У світлі останніх висловлювань Мартіна Скорсезе про те, що картини Marvel – це не кіно, безневинний пранк Франчески виглядає кумедно. Цікаво, як же ж сам Скорсезе відреагував на її витівку.

Дивіться також: Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги

MARTIN SCORSESE’S DAUGHTER’S INSTAGRAM STORY LMFAO pic.twitter.com/XTV2g6tVtY — chris quinn (@chrisvonquinn) December 25, 2019

А тепер ловіть порцію милих фото доньки Скорсезе з її татусем:

Раніше ж ми розповідали, чому не варто дивитися "Ірландця" Скорсезе, наче серіал. Так, тривалість стрічки змушує деяких глядачів іноді розбивати його на кілька частин, але робити це не слід. Принаймні, режисер картини пояснив, чому це не найкраще рішення.

Читайте також: Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим