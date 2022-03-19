Маніпуляція та відсутність джерел: як розпізнати фейк у мережі

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує прості та ефективні правила інформаційної гігієни. Збережіть собі та обов'язково поділіться з близькими!

Зараз у соцмережах дуже багато новин, але ми всі розуміємо, що деякі з них помилкові. Фейкові новини та дезінформації – це ще один вид потужної зброї. Як не потрапити на гачок аферистів, розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Як не потрапити на гачок дезінформації та розпізнати фейк:

Перевірте інформаційний ресурс, що поширює інформацію. Намагайтесь користуватися лише перевіреними та офіційними джерелами інформації Зверніть увагу, чи відображає заголовок суть повідомлення. Більшість фейкових новин мають маніпулятивний заголовок, який не відповідає змісту повідомлення CAPS LOCK, знаки оклику, "100% інфа", "терміновий репост" – ознаки фейковості. Надавайте перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення Якщо інформацію повідомляє анонім або взагалі відсутнє посилання на джерело, інформації довіряти не слід. Завжди ставте собі запитання: "Хто повідомив цю інформацію?" Використання оцінювальних суджень: нахабно заявив, щиро запевнив, підозріло. Велика кількість емоційно забарвлених прикметників – ознака маніпуляції

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