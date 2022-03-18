Вам нараховано 6500 гривень: РНБО попереджає про небезпечну SMS-розсилку

На жаль, шахраї не ставлять на паузу свою діяльність у скрутні для країни часи. Навпаки, вони активізуються, адже потенційних жертв стає ще більше. Цього разу стало відомо про аферу, пов'язану з 6 500 гривень з єПідтримки.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО попередили кожного українця. Мовиться про черговий різновид інтернет-шахрайств, який поширюється через SMS-повідомлення.

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У чому полягає шахрайська схема

На телефон приходить повідомлення з таким текстом:

"Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…", а також посиланням.

У ЦПД наголошують на тому, що ні в якому разі не варто переходити за посиланням. Є ймовірність, що після цього ваш телефон "зламають".

Якщо ви подавали заявку на отримання 6 500 гривень через застосунок "Дія", то сповіщення надійде від того банку, в якому ви відкрили картку єПідтримка. Це дозволить виявити потенційних шахраїв. Рекомендуємо перевірити наявність грошей в онлайн-банкінгу, якщо вам прийшло відповідне повідомлення.

У ЦПД нагадують, що повідомлення про зарахування коштів не містять посилань. У них лише текстова інформація. Це ще один маркер, який дозволить відрізнити шахрайське сповіщення від справжнього.

Якщо у вас викликають сумніви посилання – не переходьте на них. Краще зателефонуйте на гарячу лінію банківської установи. Там вам скажуть, чи дійсно надсилалося відповідне повідомлення.

Бережіть себе та будьте максимально пильними. Пам'ятайте, що шахраї надзвичайно винахідливі. Вони щодня вигадують все нові й нові схеми, щоб заволодіти вашими грішми!

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