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війна

Чатботи, які допоможуть зібрати докази про злочини окупантів в Україні

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TRIBUNAL UA

Чим більше ми зафіксуємо інформації про російські злочини — тим більше покарань ворог за них отримає. Діліться добіркою корисних чатботів зі знайомими!

Зібрали добірку чатботів, куди ви можете надсилати фото/відеодокази з деталями злочинів росіян.

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Ось найдієвіші з них:

War Crime Bot надсилайте докази порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини та злочинів РФ

TRIBUNAL UA надсилайте фото- та відеодокази вбивства, насильства, пограбування цивільних чи військових окупантами

SaveEcoBot повідомляйте про злочини проти довкілля, які здійснюють російські війська на території України: шкоду заподіяну на АЕС, руйнування очисних споруд, підпал лісів тощо. Ваші повідомлення будуть цінними доказами в судових процесах для відновлення українського довкілля

Фіксовані докази будуть оброблені та передані до Офісу Генпрокурора, Міністерства юстиції, МЗС, Міндовкілля та іншим особам у цілях подальшого захисту інтересів України у національних та міжнародних судових інстанціях.

Чатботи, які допоможуть зібрати докази про злочини окупантів в Україні - фото 501008

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