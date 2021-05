Måneskin – Zitti E Buoni: текст і переклад пісні Італії, яка виграла Євробачення 2021

У фіналі Євробачення 2021 переміг представник Італії гурт Måneskin з запальною піснею "Zitti E Buoni". Слухайте онлайн переможний трек та дізнавайтесь текст!

Євробачення 2021 підкорили італійські рокери Måneskin, які у прямому сенсі ледь не підпалили сцену своєю музикою. Ефектне шоу у Нідерландах не залишило байдужими ні глядачів, ні журі, які найвище оцінили Італію. Тому Måneskin з піснею "Zitti E Buoni" отримали перше місце, зібравши 524 бали, передає Радіо Maximum.

У фіналі молоді італійці також обійшли своїх найближчих суперників на цілих 25 балів, адже Франції отримала друге місце та 499 балів. Ще з більшим відривом третє місце посіла Швейцарія (432 бали). Чим Måneskin вдалось вразити публіку? Не лише вогняним шоу та епатажним виступом, а й бунтівною піснею.

Слухати і дивитися онлайн виступ Måneskin – Zitti E Buoni:

Текст і слова пісні Måneskin – Zitti E Buoni:

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi fra 'di fango

Giallo di siga 'fra le dita

Io con la siga 'camminandoScusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

(Eurovision version:

Vi conviene non fare più errori)

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo 'li prendo a calci' sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori



Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c'è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell'altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa



Perché

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

(Eurovision version: Non sa di che cosa parla)

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro

Переклад пісні переможця Євробачення 2021 Måneskin – Zitti E Buoni:

Вони не знають, про що я кажу

Ви вимазались у бруді,

Жовтому від сигарет між пальцями

Гуляю з сигаретою, вибачте, але я так вірю,

Що можу зробити цей стрибок

Навіть якщо дорога в гору

Для цього я і тренуюсь

І доброго вечора, пані та панове

Випускаєте акторів

Краще притримайте себе за кулі

Вам краще не робити більше помилок

Вам краще бути тихими і чемними

Тут дивні люди, як наркоторговці

Занадто багато ночей я був закритий

Тому зараз я вибиваю ці двері

І дивлюся вгору, як альпіністи

Так шкода, мамо, що у мене не всі вдома, але

Я божевільний, зате не схожий на них,

І ти божевільний, зате не схожий на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Я написав сторінки за сторінками

Я бачив сіль і сльози

Цих людей в машинах

"Не йди проти течії" написано на надгробку

У моєму домі немає Бога,

Але якщо ви знайдете відчуття часу,

То воскреснете зі свого забуття

І нема вітру, здатного зупинити

Природну силу

З правильної точки зору

Ти відчуваєш трепет вітру

З восковими крилами на спині

Я буду досліджувати цю висоту

Якщо хочете зупинити мене, спробуйте ще раз

Спробуйте зняти голову з плечей, бо

Я божевільний, зате не схожий на них,

І ти божевільний, зате не схожий на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Люди говорять, на жаль, люди говорять,

але не знають про що,

Ти ведеш мене туди, де я залишусь на плаву,

Мені бракує повітря тут

(Тричі)

Я божевільний, зате не схожий на них,

І ти божевільний, зате не схожий на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

