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Måneskin – Zitti E Buoni: текст і переклад пісні Італії, яка виграла Євробачення 2021

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Måneskin з Італії виграли Євробачення 2021 - фото 1
Måneskin з Італії виграли Євробачення 2021 / instagram.com/maneskinofficial

У фіналі Євробачення 2021 переміг представник Італії гурт Måneskin з запальною піснею "Zitti E Buoni". Слухайте онлайн переможний трек та дізнавайтесь текст!

Євробачення 2021 підкорили італійські рокери Måneskin, які у прямому сенсі ледь не підпалили сцену своєю музикою. Ефектне шоу у Нідерландах не залишило байдужими ні глядачів, ні журі, які найвище оцінили Італію. Тому Måneskin з піснею "Zitti E Buoni" отримали перше місце, зібравши 524 бали, передає Радіо Maximum.

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У фіналі молоді італійці також обійшли своїх найближчих суперників на цілих 25 балів, адже Франції отримала друге місце та 499 балів. Ще з більшим відривом третє місце посіла Швейцарія (432 бали). Чим Måneskin вдалось вразити публіку? Не лише вогняним шоу та епатажним виступом, а й бунтівною піснею.

Слухати і дивитися онлайн виступ Måneskin – Zitti E Buoni:

Текст і слова пісні MåneskinZitti E Buoni:

Loro non sanno di che parlo
Voi siete sporchi fra 'di fango
Giallo di siga 'fra le dita
Io con la siga 'camminandoScusami ma ci credo tanto
Che posso fare questo salto
Anche se la strada è in salita
Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori
Fuori gli attori
Vi conviene toccarvi i coglioni
(Eurovision version:
Vi conviene non fare più errori)
Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori
Troppe notti stavo chiuso fuori
Mo 'li prendo a calci' sti portoni
Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma
Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io
Ho scritto pagine e pagine
Ho visto sale poi lacrime
Questi uomini in macchina
Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide
In casa mia non c'è Dio
Ma se trovi il senso del tempo
Risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi
La naturale potenza
Dal punto giusto di vista
Del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena
Ricercherò quell'altezza
Se vuoi fermarmi ritenta
Prova a tagliarmi la testa

Perché
Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cazzo parla
(Eurovision version: Non sa di che cosa parla)
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Noi siamo diversi da loro

Переклад пісні переможця Євробачення 2021 MåneskinZitti E Buoni:

Вони не знають, про що я кажу
Ви вимазались у бруді,
Жовтому від сигарет між пальцями
Гуляю з сигаретою, вибачте, але я так вірю,
Що можу зробити цей стрибок
Навіть якщо дорога в гору
Для цього я і тренуюсь

І доброго вечора, пані та панове
Випускаєте акторів
Краще притримайте себе за кулі
Вам краще не робити більше помилок
Вам краще бути тихими і чемними

Тут дивні люди, як наркоторговці
Занадто багато ночей я був закритий
Тому зараз я вибиваю ці двері
І дивлюся вгору, як альпіністи

Так шкода, мамо, що у мене не всі вдома, але
Я божевільний, зате не схожий на них,
І ти божевільний, зате не схожий на них.
Ми божевільні, але не схожі на них.
Ми божевільні, але не схожі на них.

Я написав сторінки за сторінками
Я бачив сіль і сльози
Цих людей в машинах
"Не йди проти течії" написано на надгробку
У моєму домі немає Бога,
Але якщо ви знайдете відчуття часу,
То воскреснете зі свого забуття

І нема вітру, здатного зупинити
Природну силу
З правильної точки зору
Ти відчуваєш трепет вітру

З восковими крилами на спині
Я буду досліджувати цю висоту
Якщо хочете зупинити мене, спробуйте ще раз
Спробуйте зняти голову з плечей, бо

Я божевільний, зате не схожий на них,
І ти божевільний, зате не схожий на них.
Ми божевільні, але не схожі на них.
Ми божевільні, але не схожі на них.

Люди говорять, на жаль, люди говорять,
але не знають про що,
Ти ведеш мене туди, де я залишусь на плаву,
Мені бракує повітря тут
(Тричі)

Я божевільний, зате не схожий на них,
І ти божевільний, зате не схожий на них.
Ми божевільні, але не схожі на них.
Ми божевільні, але не схожі на них.

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