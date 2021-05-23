Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення Холостяк

Яке місце Україна посіла на Євробаченні 2021: результати голосування за GO_A

  • 84
Оцінки на Євробаченні 2021 - фото 1
Оцінки на Євробаченні 2021 / nstagram.com/go_a_band

Фінал Євробачення 2021, у якому за перемогу змагалися 26 країн, гучно завершився у Роттердамі Глядачі та національне журі країн-учасниць визначило переможця пісенного конкурсу. Дізнайтеся результати голосування та яке ж місце зайняли українці GO_A!

Євробачення 2021 феєрично пройшло у Роттердамі (Нідерланди), де за перемогу боролися 26 учасників, передає Радіо Maximum. Двадцять з них отримали шанс виступити після двох півфіналів, а країни "Великої п'ятірки" та країна-господарка конкурсу автоматично пройшли до фіналу.

Всі новини про Євробачення можна побачити тут

Для перемоги фіналістам Євробачення потрібно отримати якомога більше балів від членів національного журі та глядачів 39 держав. Право голосувати мала кожна з країн-учасниць конкурсу. Україну презентував гурт GO_A, а голосувати за свою країну не можна. Але це не завадило "Шуму" зайняти друге місце за оцінками глядачів (267 балів) та посісти 5 сходинку у фінальному рейтингу. Всього GO_A отримали 364 бали (97 від журі).

Яке місце Україна посіла на Євробаченні 2021: результати голосування за GO_A - фото 460639

Тим часом переможець конкурсу італійський рок-гурт Måneskin з треком Zitti e buoni зібрав 524 бали. До слова, українське журі віддало свої 12 балів саме Італії.

Результати голосування Євробачення 2021

Учасник Оцінки глядачів Бали суддів Підсумки
Італія 206 318 524
Франція 251 248 499
Швейцарія 165 267 432
Ісландія 180 198 378
Україна 267 97 364
Фінляндія 218 83 301
Мальта 47 208 255
Литва 165 47 220
Росія 100 104 204
Греція 79 91 170
Болгарія 30 140 170
Португалія 27 126 153
Молдова 62 53 115
Швеція 63 46 109
Сербія 82 20 102
Кіпр 44 50 94
Ізраїль 20 73 93
Норвегія 60 15 75
Бельгія 3 71 74
Азерйбаджан 33 32 65
Албанія 35 22 57
Сан-Маріно 13 37 50
Нідерланди 0 11 11
Іспанія 0 6 6
Німеччина 0 3 3
Великобританія 0 0 0

Читайте також: Переможець Євробачення 2021: стало відомо, хто переміг у фіналі

пропозиції партнерів
Новини