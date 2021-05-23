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Яке місце Україна посіла на Євробаченні 2021: результати голосування за GO_A
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Фінал Євробачення 2021, у якому за перемогу змагалися 26 країн, гучно завершився у Роттердамі Глядачі та національне журі країн-учасниць визначило переможця пісенного конкурсу. Дізнайтеся результати голосування та яке ж місце зайняли українці GO_A!
Євробачення 2021 феєрично пройшло у Роттердамі (Нідерланди), де за перемогу боролися 26 учасників, передає Радіо Maximum. Двадцять з них отримали шанс виступити після двох півфіналів, а країни "Великої п'ятірки" та країна-господарка конкурсу автоматично пройшли до фіналу.
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Для перемоги фіналістам Євробачення потрібно отримати якомога більше балів від членів національного журі та глядачів 39 держав. Право голосувати мала кожна з країн-учасниць конкурсу. Україну презентував гурт GO_A, а голосувати за свою країну не можна. Але це не завадило "Шуму" зайняти друге місце за оцінками глядачів (267 балів) та посісти 5 сходинку у фінальному рейтингу. Всього GO_A отримали 364 бали (97 від журі).
Тим часом переможець конкурсу італійський рок-гурт Måneskin з треком Zitti e buoni зібрав 524 бали. До слова, українське журі віддало свої 12 балів саме Італії.
Результати голосування Євробачення 2021
|Учасник
|Оцінки глядачів
|Бали суддів
|Підсумки
|Італія
|206
|318
|524
|Франція
|251
|248
|499
|Швейцарія
|165
|267
|432
|Ісландія
|180
|198
|378
|Україна
|267
|97
|364
|Фінляндія
|218
|83
|301
|Мальта
|47
|208
|255
|Литва
|165
|47
|220
|Росія
|100
|104
|204
|Греція
|79
|91
|170
|Болгарія
|30
|140
|170
|Португалія
|27
|126
|153
|Молдова
|62
|53
|115
|Швеція
|63
|46
|109
|Сербія
|82
|20
|102
|Кіпр
|44
|50
|94
|Ізраїль
|20
|73
|93
|Норвегія
|60
|15
|75
|Бельгія
|3
|71
|74
|Азерйбаджан
|33
|32
|65
|Албанія
|35
|22
|57
|Сан-Маріно
|13
|37
|50
|Нідерланди
|0
|11
|11
|Іспанія
|0
|6
|6
|Німеччина
|0
|3
|3
|Великобританія
|0
|0
|0
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