Яке місце Україна посіла на Євробаченні 2021: результати голосування за GO_A

Фінал Євробачення 2021, у якому за перемогу змагалися 26 країн, гучно завершився у Роттердамі Глядачі та національне журі країн-учасниць визначило переможця пісенного конкурсу. Дізнайтеся результати голосування та яке ж місце зайняли українці GO_A!

Євробачення 2021 феєрично пройшло у Роттердамі (Нідерланди), де за перемогу боролися 26 учасників, передає Радіо Maximum. Двадцять з них отримали шанс виступити після двох півфіналів, а країни "Великої п'ятірки" та країна-господарка конкурсу автоматично пройшли до фіналу.

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Для перемоги фіналістам Євробачення потрібно отримати якомога більше балів від членів національного журі та глядачів 39 держав. Право голосувати мала кожна з країн-учасниць конкурсу. Україну презентував гурт GO_A, а голосувати за свою країну не можна. Але це не завадило "Шуму" зайняти друге місце за оцінками глядачів (267 балів) та посісти 5 сходинку у фінальному рейтингу. Всього GO_A отримали 364 бали (97 від журі).

Тим часом переможець конкурсу італійський рок-гурт Måneskin з треком Zitti e buoni зібрав 524 бали. До слова, українське журі віддало свої 12 балів саме Італії.

Результати голосування Євробачення 2021

Учасник Оцінки глядачів Бали суддів Підсумки Італія 206 318 524 Франція 251 248 499 Швейцарія 165 267 432 Ісландія 180 198 378 Україна 267 97 364 Фінляндія 218 83 301 Мальта 47 208 255 Литва 165 47 220 Росія 100 104 204 Греція 79 91 170 Болгарія 30 140 170 Португалія 27 126 153 Молдова 62 53 115 Швеція 63 46 109 Сербія 82 20 102 Кіпр 44 50 94 Ізраїль 20 73 93 Норвегія 60 15 75 Бельгія 3 71 74 Азерйбаджан 33 32 65 Албанія 35 22 57 Сан-Маріно 13 37 50 Нідерланди 0 11 11 Іспанія 0 6 6 Німеччина 0 3 3 Великобританія 0 0 0

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