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Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Мама Кім Кардашян та Ірина Шейк одяглися однаково

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Кожній із зіркових красунь плаття дуже личить - фото 1
Кожній із зіркових красунь плаття дуже личить / people

Яскравий приклад того, наскільки тісний світ моди.

Світ моди тісний: в цьому ми переконуємося щоразу, коли бачимо зірок, одягнених в однакові сукні.

І ще: Лише у квітах: Кім Кардашян вразила фанатів

Однак, такої несподіваної битви суконь, як сьогодні, мабуть, не було ніколи. Так, розглядаємо образи 62-річної Кріс Дженнер і 32-річної Ірини Шейк в яскравій сукні Diane von Fürstenberg. Нам здається, що кожній з зіркових красунь воно йде по-своєму, підкреслюючи всі достоїнства. А як думаєте ви?

Мама Кім Кардашян та Ірина Шейк одяглися однаково - фото 276543
Мама Кім Кардашян та Ірина Шейк одяглися однаково
Мама Кім Кардашян та Ірина Шейк одяглися однаково - фото 276544
Мама Кім Кардашян та Ірина Шейк одяглися однаково

Нещодавно Ірина Шейк красувалася на червоній доріжці 75-го Венеціанського кінофестивалю разом з культовим дизайнером Донателлою Версаче. Модельєр підібрала золоте плаття спеціально для Ірини, проте фанати одразу ж розкритикували образ.

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Джерело: people
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