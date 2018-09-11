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Лише у квітах: Кім Кардашян вразила фанатів

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Оголена Кім Кардашян здивувала фанів - фото 1
Оголена Кім Кардашян здивувала фанів / instagram.com/kimkardashian

Популярна зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через своє тіло.

37-річна американська акторка та модель Кім Кардашян періодично нагадує про те, що зовсім не соромиться демонструвати себе. Цього разу дружина Каньє Веста опублікувала доволі відвертий знімок на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 117 млн підписників. Оголена зірка, яка прикрилась лише квітами, таким чином прорекламувала власну лінійку продукції для краси KKWBEAUTY. За короткий час допис зібрав понад 3 млн вподобань та чимало компліментів.

І ще: Кім Кардашян розбурхала Instagram своїм тілом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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