Ірину Шейк присоромили за безглузду сукню

Модель Ірина Шейк з'явилася на червоній доріжці в дуже невідповідній сукні.

Нещодавно знаменитість красувалася на червоній доріжці 75-го Венеціанського кінофестивалю разом з культовим дизайнером Донателлою Версаче.

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Модельєр підібрала золоте плаття спеціально для Ірини, проте фанати одразу ж розкритикували образ. "Магічний вечір на Венеціанському кінофестивалі. Ще раз спасибі @versace @donatella_versace за прекрасне плаття", – подякувала Шейк.

Шанувальники почали коментувати побачене: "Якийсь невдалий дизайн сукні.", "Ірина красива, але плаття не йде вам", "Сукня не йде зовсім, сидить погано", "Не красиво їй богу що прям кращого вбрання немає тут ні грудей, ні дупи, тільки на животі вся увага", "Абсолютно не красиве плаття. Хай простить мене Версаче. Але в ньому настільки зіпсували фігуру Ірині, що у мене слів немає.", "Ірину звичайно нічого не зіпсує, але крій у цієї сукні не її варіант...".

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Сер 2018 р. о 2:45 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 2 Вер 2018 р. о 2:17 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Сер 2018 р. о 2:44 PDT

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