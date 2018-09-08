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Дивне тіло: фанати не оцінили Кім Кардашян у купальнику

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Кім Кардаяшн не сподобалась фанатам - фото 1
Кім Кардаяшн не сподобалась фанатам / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян здивувала прихильників спекотним знімком у бікіні.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян активно веде свій акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 117 млн користувачів! Там дружина Каньє Веста та матір трьох дітей ділиться знімками своїх буднів, відпочинку та рекламою власних проектів.

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Можна з упевненістю сказати, що активність на профілі зірки справді висока, адже кожен допис від Кім викликає шквал коментарів. Так трапилось і з фото акторки у купальнику. Через любов до фоторедакторів світлина не надто припала до душі шанувальникам. Чимало людей зізнались, що Кім виглядає надто худою і несправжньою, а також фото не надто естетичне. А як вважаєте ви?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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