Максимум цікавинок! 5 захопливих книг, які не можна пропустити

У цій добірці – лише книжки, чиї сюжети не залишать байдужим ані любителя фентезі, ані цінителя історичної прози. Іноді навіть розмова з сучасним автором може стати цікавою подорожжю у світ літератури, у якому "живе" буденне життя створює цікаві художні історії.

"Поштова лихоманка", Террі Пратчетт

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2020)

Це чергова частина "Дискосвіту"Террі Пратчетта та перший роман циклу про Мокра фон Губперука. За сюжетом, засуджений до страти, цей шахрай і пройдисвіт отримує шанс на нове життя (якщо, звісно, державну роботу можна назвати життям) і повинен взятися за відновлення місцевої пошти. Його обов'язкам генерального поштмейстера не видно кінця-краю, приміщення пошти по стелю завалене старими листами і притрушене голубиним послідом, а крім того, це ще й дуже небезпечна посада, адже за останні кілька тижнів четверо його попередників пішли з життя за нез'ясованих обставин.

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І все це на фоні успіху монополіста зі зв'язку – семафорної компанії "Великий шлях". Залишившись на ніч в будівлі, наш герой став чути голоси листів, які жадали бути доставленими до призначення, тож він вирішив почати відродження пошти з відправки цих листів. Йому на допомогу прийшли кілька ветеранів пошти, а ще він почав наймати нових співробітників…

"Усе допито", Арно Каменіш

(Чернівці: Видавництво, 21, 2020)

Це третя книга з трилогії Арно Каменіша, в якій автор оповідає про сільську кнайпу "Гельвеція", де за спільним столом зазвичай збираються завсідники-горяни. Це – їхні прощальні набутки перед закриттям віковічної "Гельвеції". Усе закінчується. Однак, поки ще є хтось, хто розповідає, останній келих не допито. У цій книзі багато діалогів, прямої мови, живих бесід горян, приправлених влучними жартами, дотепами, тонким гумором та іронією, що робить оповідь особливо жвавою й ритмічною.

Книга написана літературною німецькою мовою зі введенням у текст сурсільванського діалекту, що надає книзі ще більшої харизми. "Будьмо, каже Отто і п'є. Абих жили! Ставить на стіл порожнього пивного кухля, но, страшенно несправедливо він там угорі розподіляє. Якби ми не були вже однією ногою в могилі, то б уже давно моцно віддухопелили один одного за таку, як Марія, каже Луї до Отто, ламали б кістки один одному кожної п'ятниці заново, така жінка одразу закрутить тобі голову до повного помутніння, хіба ні, Алексі, він штурхає його ліктем, диви, навіть наш фризієр збадьорився, най-тебе-най-тебе, ‘би тобі добро було, каже Отто…"

"Сотворіння світу. Сім днів із Тарасом Прохаськом", Тетяна Терен

(К.: Pabulum. 2020)

Герой цієї збірки завжди вважав, що топонімікою цілком можна обійтися, а місцевість часом буває крутіше за будь-який сюжет, адже іноді варто заговорити самими назвами у правильній послідовності, щоб назавжди оволодіти історією, яка триматиме сильніше, ніж біографія. Наразі на сторінках цієї книжки-інтерв'ю журналістка Тетяна Терен і письменник Тарас Прохасько витворюють власну мапу із сімома важливими пунктами призначення.

Вони роздумують про творення себе, про ландшафт, країну і світ, який нас формує. Приглядаються до рослин, тварин і людей. Намагаються зрозуміти і пояснити творчість. За цю семиденну мандрівку вглиб самих себе вони проходять кожен із етапів Акту Творення, намагаючись збагнути (на своєму рівні) задум Творця. Таким чином, перед нами найповніший портрет одного з найзнаковіших українських письменників сучасності, який завжди намагався осмислити навколишній світ у всій його цілісності.

"Пригоди Ермін. Крадіжка в Нью-Йорку. Книга 1", Дженніфер Ґрей

(Х.: Ранок, 2020)

Пригоди у цій захопливій книжці починаються вже від самого початку. Тож, коли давня знайома мегауспішного бізнесмена Мегабакса попросила його подбати про одну юну леді і показати їй Нью-Йорк, той і уявити не міг, що доведеться мати справу з таким милим пухнастим створінням. А сама Ермін не уявляла, що її навколосвітня подорож почнеться з такої кількості пригод.

Політ на повітряних кульках, втеча від алігаторів, переплутані валізи, викрадений діамант і справжні злодії – уявляєте, скільки всього неймовірного чекає на вас на сторінках цієї книжки?

"Провинциал", Алексей Филановский

(Х.: Фабула, 2020)

Мова у цьому романі про ті часи, коли "живе" життя – тим паче, у випадку з церковними орденами XIV століття – було майже неможливе через засилля канонів і догм. Утім головний герой, розпочавши кар'єру послушником у монастирі, а завершивши кардиналом і скарбником папської казни, довів, що символи віри можна тлумачити різними шляхами. Автор майстерно показує, як сумнозвісна єзуїтська казуїстика насправді ставала вправною риторикою, коли треба було переказати сенс тієї чи іншої біблійської істини.

Крім того, чесноти головного героя, Дефана – реформатора і філософа, богослова і вчителя – сприяли розквіту не лише церкви, віру в яку він, по суті, монетизував заради папського блага, але й рідного краю. Він розробив систему безготівкових розрахунків і залучив банки в ролі фінансових операторів, але й заклав основи книжкової торгівлі, створив унікальну фінансову систему, утім, створив продукти на кшталт лікеру "Шартрез", які принесли його краю світову славу.

"Почав Дефан з того, – дізнаємось ми зокрема про книжкову справу, – якою має бути будівля і приміщення для бібліотеки і скрипторія, щоб уберегти книги від вогкості і вогню. Потім перейшов до створення каталогу – простого і доступного, щоб будь-який з братів міг ним користуватися. Далі були поради, як роздобути відсутні рукописи. Чималу увагу він приділив ролі скрипторів, а також тому, якими мовами вони мають володіти і як мати зиск з їхньої праці. На закінчення Дефан помістив поради, як знаходити найцінніші рукописи і копіювати їх на випадок, якщо бібліотеку спіткає якесь лихо".

Ігор Бондар-Терещенко

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