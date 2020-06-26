Ви це зможете! 5 книг з корисними порадами, які надихнуть вас на зміни

Крім того, що ці книжки містять безліч корисних порад, вони ще й надихають на творчість і щасливе життя. Деякі з них, як жартома попереджають їх автори, можуть навіть викликати заздрість до героїв оповіді, а деякі – навіть змінити професію.

"Ви це зможете!", Дарка Озерна

(К.: Yakaboo Publishing, 2020)

Ця книжка – справжній посібник зі свідомого ставлення до життя і покращення здоров’я. У ньому містяться рекомендації щодо раціону, унормування маси тіла і сну, фізичної активності та медичних обстежень. Всі тези та висновки базуються на сучасних наукових даних, медичних рекомендаціях та протоколах діагностики і лікування.

Це цікаво: 5 нових книг з крутими сюжетами

Авторка легко і детально пояснює, як зважено і свідомо ставитися до власного здоров'я і способу життя, не впадати у крайнощі, не вірити в чарівні таблетки, магічне мислення і не вдаватися до суворих обмежень. А окрім цього, посібник написаний для і про сучасних українців і українок, з глибоким розумінням та емпатією до їхніх щоденних викликів. Книжка проілюстрована художницею Ольгою Дегтяровою. Це також перша книжка з серії "Оптимістично про здоров'я", у наступній книжці буде йти мова про психічне здоров’я.

"Анімація: Посібник з виживання", Річард Вільямс

(К.: ArtHuss, 2019)

Що може бути краще за справжній концентрат досвіду провідних майстрів галузі в доступному викладі? Насправді це – книга-мрія для будь-якого професіонала-початківця. Автор здійснив цю мрію для аніматорів, пожавши трохи історії, щоб ввести вас у контекст, і дуже багато практики. Він детально, покроково й наочно показує, як переконливо передати в анімації рух об'єктів, людей і тварин, уникаючи типових помилок; ви знайдете тут безліч дієвих порад і корисних дрібничок, що допоможуть у вашій творчій практиці, а також зможете скласти цілісне уявлення про те, як керувати процесом анімації.

"Артикуляція реплік у діалозі", "Використання прикладів руху з життя", "Гнучкість тварин", "Рухи пса, що біжить", "Як насправді ступає кінь?", "Непрості приписи щодо "реалістичності" й ваги", "Замальовки з натури в анімації" – ці та інші розділи, а також загальний настрій книжки може викликати люту заздрість до аніматорів і навіть спонукати до зміни професії. І все це тому, що автор щедро ділиться власним досвідом і безмежно надихає своєю незмінною готовністю вчитися й удосконалюватися впродовж цілого життя.

"Рік у Провансі", Пітер Мейл

(Х.: Vivat, 2020)

Дотепна та відверта розповідь Пітера Мейла – це наснажлива пригода й захоплива мандрівка Провансом для кожного читача. У товаристві любої дружини, а також з двома великими собаками автор книжки здійснив свою найзаповітнішу мрію переїхав з галасливого великого міста в мальовниче село на півдні Франції, у старовинний прованський будинок.

Вони поволі пізнають особливості тутешнього життя від традиційної кухні й місцевого французького діалекту до унікальної манери спілкування провансальців, адже сусіди повсякчас допомагають, розважають, плутають і не перестають дивувати британську родину. Книжка легко перенесе читача в казкову атмосферу Провансу – з його простими земними насолодами та незвичним ритмом життя, у якому визначальними є примхи природи, а не сюрпризи шалених буднів, як у мегаполісах.

"У дикій глушині", Джон Кракауер

(Л.: Видавництво Старого Лева, 2020)

Захоплива історія юнака Кріса Мак-Кендлесса, що знехтував можливостями блискучої кар’єри і відцурався родини, аби втілити свою заповітну мрію – пожити самітником у глушині Аляски. Джон Кракауер, один із найпопулярніших сучасних американських письменників, емоційно веде нас слідами цієї пригоди, шукаючи відповідь на головне питання: чому за здійснену мрію Крісу Мак-Кендлессу довелося заплатити найвищу ціну? Ця книжка стала світовим бестселером, витримала кілька перевидань, і, врешті, її було успішно екранізовано.

"Не стверджуватиму, що я – неупереджений біограф, – зауважує автор. – Заплутана історія Мак-Кендлесса зачепила мене за живе, і я не спроможний сухо описувати цю трагедію. Я прагнув писати так, щоби присутність автора була у книзі непомітною – і загалом цього досягнув. Однак мушу попередити читача: часами я вплітаю в історію Мак-Кендлесса елементи історій із власної молодості. Сподіваюся, мій досвід проллє трохи світла на таємницю Кріса Мак-Кендлесса".

"Ship Life. Сім місяців добровільного рабства", Ольга Мельник

(Чернівці: Видавництво 21, 2019)

Ця книжка написана у формі умовного щоденника дівчини, що працювала офіціанткою на американському круїзному лайнері. Авторка день за днем відтворює з пам'яті реальні події семи місяців, проведених на борту, ділиться своїми враженнями, відкриттями і переживаннями. Читачі цього щоденника мають змогу разом з авторкою відвідати понад 20 країн Європи, Північної та Центральної Америки, а головне – з перших вуст дізнатися про те, яке ж воно – корабельне життя.

"Коли я повернулась додому після семимісячного контракту на круїзному лайнері, – розпочинає авторка свою розповідь, – друзі, родичі та знайомі багато разів питали мене, як там було. Відповідати на це питання мені було дуже складно. За сім місяців сталося стільки, що все це годі вкласти в одне-два речення. Я не могла надати цьому досвіду ані знаку "+", ані "-", У результаті різним людям розповідала різні речі – залежно від настрою. Хтось дізнавався про красу Карибських островів, а хтось про те, що за сім місяців у мене не було жодного вихідного дня".

Ігор Бондар-Терещенко

Читайте також: 5 нових книг про те, як не потонути в морі фейків