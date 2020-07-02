Порція натхнення: 5 книг, які зарядять вас силою та енергією

Сила та енергія в цих книгах неодмінно відкриють серце і розум до тієї мудрості, яку в неї вклали автори. При цьому, як вони запевняють, справа не в їхній геніальності, а в результаті упертості й уміння ставити чіткі цілі, планувати кроки для їхньої реалізації та знаходити мотивацію.

"Просто космос. Практикум із Agile-життя, сповненого сенсу й енергії", Катерина Ленгольд

(Х.: Фабула, 2020)

Практичні поради, зібрані у цій книжці, стосуються постановки цілей, боротьби з прокрастинацією, формування корисних звичок, організації сну, відпочинку, харчування й дотримання емоційної гігієни. Успішна підприємиця й авторка бестселера "Космос. Agile-щоденник для особистого розвитку" Катерина Ленгольд упевнена в тому, що в нескінченній гонитві за успіхом головне – не втратити себе. Досягти балансу у житті авторці допомогли agile-методологія і власна система 9-тижневих спринтів.

"Зараз ви це читаєте і думаєте: "Вона або геній, або робот. Можливо, те й інше", – попереджає авторка. – А от і ні. Я зустрічала справжніх геніїв, тому точно знаю, що я до них не належу. У мене добра пам'ять і непогані математичні здібності, але на цьому, мабуть, усе. Усі мої досягнення – результат упертості й уміння ставити чіткі цілі, нарізати їх на маленькі шматочки, планувати кроки для їхньої реалізації і знаходити мотивуючу морквину – винагороду за досягнуті результати".

"Чотири священні секрети. Для любові та процвітання. Путівник до життя у красивому стані", Прітаджі, Крішнаджі

(К.: Основи, 2020)

Унікальність цієї книги, написаної засновниками сучасної школи філософії та медитації, Кришнаджі та Притаджі, в тому, що її можна застосувати до реалій сучасного життя людей будь-якої соціальної, вікової та гендерної групи. Спосіб донесення є дуже простим і доступним. Думка, яка буде постійно крутитися у вас в голові – "Як же це легко і зрозуміло. Як я жив/жила раніше, навіть не задумуючись над цим".

Люди, які займаються саморозвитком та самопізнанням, називають такі усвідомлення інсайтами. Велика кількість інсайтів гарантована. Вся мудрість авторів взята з їхнього життя – з того, як вони ведуть свою соціальну і бізнес-діяльність, як керують академією, взаємодіють один з одним та виховують свою доньку. Їхні інсайти щодо життя, розуму, свого "Я", всесвіту й свідомості є проривом в людському мисленні, що випереджають час.

Їхня мудрість гармонійно поєднує два світи – бізнес і духовність, науку і містику, розум і серце. Їхнє бачення полягає в тому, аби покласти кінець людським стражданням і стресу, які викликані егоцентричним, сфокусованим на собі мисленням, і пробудити людину до взаємозв'язку з усім сущим.

"Магічне мистецтво ігнорування", Сара Найт

(Х.: Vivat, 2019)

Авторка цього дотепного посібника, за допомогою якого ви позбавитесь настирливих колег, сімейних проблем і фізичних навантажень, пропонує кинути непокоїтися через незначущі дрібниці. І опанувати при цьому дивовижне мистецтво ігнорування і уміння бути творцем власного щастя.

Тож у цій блискучій, дотепній і практичній пародії на бестселер Марі Кондо "Викинь мотлох із життя" авторка пояснює, як позбутися небажаних зобов’язань та не відчувати через це сорому й провини, а натомість витрачати свій час, енергію й гроші на те, що дійсно має значення.

Завдяки цій книжці ви дізнаєтеся, як: припинити перейматися тим, що інші вважають зайвим; розділити те, чим треба перейматися, і те, про що турбуватися не варто; навчитися говорити "ні" й нарешті почати жити так, як мріяли. Тож досить задовольняти інших, закликають нас, час подбати про себе!

"Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового", Філіп Котлер, Гермаван Катарджая, Їван Сетьяван

(К.: КМ-Букс, 2019)

Віднедавна в маркетингу змінилися не просто правила гри – змінилися самі клієнти. Через інформаційну перенасиченість покупці не мають змоги присвятити достатньо часу одному бренду – а конкурентів за їхню увагу виникає все більше. Натомість "Маркетинг 4.0" містить ґрунтовні та детальні поради, як створити месидж, який почують, як завоювати довіру клієнтів і як схилити їх до поширення позитивної пропаганди про ваш бренд.

Автор книжки, всесвітньовідомий батько-засновник маркетингу як дисципліни, пропонує досвідченим спеціалістам серйозну розмову про те, якими покупці є зараз та якими вони будуть завтра – у світі, де стрімко зростає взаємопов'язаність спільнот та постають нові технології.

"Офіс Будди", Ден Зігмонд

(К.: Yakaboo Publishing, 2020)

У цій книжці чудово поєднано буддизм і бізнес, адже її автор є водночас і буддійським ченцем, і надзвичайно успішним управлінцем. Спостереження й мудрі зауваження, викладені в цій праці, засвідчують, що між цими двома світами набагато більше спільного, ніж здається. Загалом, якщо зважити на нескінченні дедлайни і стрес, некерованих підрядників та вередливих колег, свавільне начальство й понаднормову роботу, стане ясно – без східної мудрості тут не розібратись.

На думку автора, нам допоможе усвідомленість, турбота про себе та інших, балансування між роботою, родиною і особистими зацікавленнями, піклування і про здорове тіло, і про здоровий глузд. У книжці нам запропоновані прості інструменти на щодень, які допоможуть навести лад не лише в професійному житті.

Ігор Бондар-Терещенко

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