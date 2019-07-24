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Максимальна економія: як витрачати у 2-3 рази менше
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Щоб назбирати гроші не завжди потрібно більше заробляти. Інколи варто скоротити витрати й ви дуже швидко побачите, як ваша скарбничка поповнюється. При цьому ви не відчуєте дискомфорту та жодних обмежень. Читайте далі та дізнайтеся, як радикально скоротити витрати на їжу.
Якщо ви поставили собі за мету навчитися керувати своїм бюджетом, то цей матеріал саме для вас. Зазвичай, у середньостатистичних сім'ях понад половина бюджету витрачається на продукти. Ви можете зменшити витрати на харчування в три рази. І приємний бонус – ваш раціон стане кориснішим.
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Також, якщо застосовувати ці прості поради, то ви зможете з колишніми витратами вийти на кращу якість харчування. Обирайте найбільш комфортні для вас способи й вони обов'язково дадуть результат.
Пам'ятайте, що економія – це добре. Дешево – не означає погано. Здорове харчування – це інвестиція у ваше здоров'я. Економія не скасовує таких маленьких радостей, як чашка кави в улюбленому закладі. Розумна економія означає, що ви розумієте, що існує мінімальна сума, нижче якої почне страждати якість харчування й не переходите цю межу.
Використовуйте метод конвертів. Так ви зможете зробити свої витрати прозорими. Все дуже легко: бюджет ділиться на кілька частин, тобто основні категорії й розкладається у конверти. Не обов'язково фізичні. Ви можете це робити подумки або в мобільному додатку. Перекладати та витрачати гроші з інших конвертів не можна. Приміром, можете створити такі конверти: їжа, комунальні платежі, бензин, розваги, салон краси тощо.
Розрахуйте бюджет на день – загальний бюджет на їжу розділіть на кількість днів у місяці. Це допоможе рівномірно розподіляти виділену суму. Якщо ви витратили більше в один день, то наступного дня вже не витрачаєте, а готує з того, що вже є. Це дисциплінує й допомагає грамотно використовувати ті продукти, які є в холодильнику.
Плануйте покупки. Купуйте лише те, що вам потрібно. Навіть, якщо є акції. Не відходьте від плану. Й не йдіть в магазин просто так, якщо вам нічого не потрібно. Також не ходіть за покупками на голодний шлунок, адже так є ризик купити непотрібне.
Звертайте увагу на верхні та нижні полиці в магазинах. Давно відомо, що найдорожчі товари розставляють на рівні очей.
Співвіднесіть вагу пакування та ціну продукту за кілограм. Менші пакування, зазвичай, дорожчі.
Користуйтеся знижковими картами та кешбеками. За місяць ви зможете зекономити й витратити ці кошти на те, що вам потрібно.
Купуйте такі продукти, щоб ви могли з них готувати кілька різних страв. Наприклад, з рису моркву можна додавати й в суп, і в салат, і тушкувати, і запікати в духовці, і натерти свіжу тощо.
Не купуйте дуже великі пакування продуктів, які швидко псуються, а ви не встигнете використовувати їх до закінчення терміну придатності. Взагалі утримайтеся від зайвих покупок.
Спочатку використайте те, що є вдома: консервації, заморозки, запаси в підвалі. Поки полиці не будуть порожні, не купуйте нічого нового. До прикладу, якщо у вас ще є крупи, то не купуйте нові пакування, поки не з'їсте ті, що є вдома.
Користуйтеся гуртівнями. Визначте продукти тривалого зберігання, які ви часто та багато використовуєте. Саме їх можна закупити у великих кількостях на гуртівнях або великих супермаркетах. Приміром, мішок бульби або круп, олія тощо.
Каву, чай, горіхи, насіння, сухофрукти тощо купуйте в спеціалізованих магазинах. Також є вигідні пропозиції онлайн. Вони можуть бути у 2-3 рази дешевші, ніж в супермаркетах.
Також овочі, фрукти та зелень на ринку й овочебазах дешевше приблизно у 2 рази, ніж в супермаркеті чи наметі перед будинком.
Обирайте сезонні продукти. Не купуйте екзотичні та просто несезонні продукти або скоротіть витрати на них до мінімуму.
Відмовтеся від готової їжі в пластику та напівфабрикатів. Такі продукти набагато дорожчі, ніж домашні аналоги. Також беріть на роботу їжу в контейнерах й не купуйте перекуси. Якщо ви йдете з друзями в кафе, то використовуйте гроші з конвертика "розваги".
Зберігайте продукти так, щоб вони не псувалися й не доводилося їх викидати. Якщо не можете використати, то заморозьте й цим продовжте термін зберігання, до прикладу, супів, зелені, овочів, фруктів, ягід, тощо.
Готуйте не більш, ніж на два дні. Як правило, на третій день їжу доїдати вже ніхто не хоче.
Бонус. Щоб не відчувати обмеження, заохочуйте себе. Купіть кілька (1-2) найулюбленіших продукту, які не економні й балуйте себе ними пару разів на місяць. Але це має бути виняток.
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