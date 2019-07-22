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Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля

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як швидко прибрати в салоні машини - фото 1
як швидко прибрати в салоні машини

Ваш автомобіль може бути таким же гарним і чистим зсередини, як і зовні. Ми підготували для вас корисні лайфхаки для автомобілів, щоб підготувати ваш салон до ідеальної поїздки.

Їхати у чистому салоні набагато комфортніше та приємніше, ніж сидіти на крихтах та збирати пил з панелі.

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Найкращий інструмент для очищення приладової панелі – пухнаста щітка. Ви легко зберете весь пил, який осідає на поверхні. Після того можете обробити поверхню антистатиком, щоб новий пил менше осідав.

Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля - фото 342496

Для невеликих за розмірами поверхонь для видалення пилу потрібен балончик стисненого повітря.

Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля - фото 342494

У найменш доступні місця можна потрапити за допомогою пензлика і ватного тампона.

Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля - фото 342495
Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля - фото 342498

Серветки для дезінфекції можуть бути жорсткими для більшості оздоблення вашого автомобіля. Особливо уникайте їх використання на шкіряних сидіннях. Проте вони ідеально підходять для очищення від бруду та масел руля. Для більш делікатних поверхонь використовуйте дитячі серветки.

Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля - фото 342493

У багатьох є таємничі плями, які з'являються на вашій оббивці. Щоб їх позбутися, змішайте засіб для чищення у рівних частинах зі спиртом і водою.

Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля - фото 342497

Потім можна обробити плями – розбризкайте на сидіння суміш білого оцту і води, щоб дезодорувати.

Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля - фото 342499

До теми: MINI представила перший серійний електрокар

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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