Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля

Ваш автомобіль може бути таким же гарним і чистим зсередини, як і зовні. Ми підготували для вас корисні лайфхаки для автомобілів, щоб підготувати ваш салон до ідеальної поїздки.

Їхати у чистому салоні набагато комфортніше та приємніше, ніж сидіти на крихтах та збирати пил з панелі.

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Найкращий інструмент для очищення приладової панелі – пухнаста щітка. Ви легко зберете весь пил, який осідає на поверхні. Після того можете обробити поверхню антистатиком, щоб новий пил менше осідав.

Для невеликих за розмірами поверхонь для видалення пилу потрібен балончик стисненого повітря.

У найменш доступні місця можна потрапити за допомогою пензлика і ватного тампона.

Серветки для дезінфекції можуть бути жорсткими для більшості оздоблення вашого автомобіля. Особливо уникайте їх використання на шкіряних сидіннях. Проте вони ідеально підходять для очищення від бруду та масел руля. Для більш делікатних поверхонь використовуйте дитячі серветки.

У багатьох є таємничі плями, які з'являються на вашій оббивці. Щоб їх позбутися, змішайте засіб для чищення у рівних частинах зі спиртом і водою.

Потім можна обробити плями – розбризкайте на сидіння суміш білого оцту і води, щоб дезодорувати.

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