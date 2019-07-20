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Кожен день: ось чому потрібно користуватися сонцезахисним кремом
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Sun Protection Factor в догляді та здоров'ї шкіри відіграє важливу роль. Читайте далі та дізнайтеся, як саме сонцезахисний крем впливає на вашу шкіру.
SPF потрібно користуватися кожен день, незалежно від пори року і решти догляду. Також панамка і знаходження в тіні не є способом захисту від сонця.
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Чим небезпечне сонце? Це ж вітамін D! Проте сонячне випромінювання пошкоджує шкіру, викликає пігментацію, сприяє передчасному старінню і збільшує ризик захворювання на рак шкіри.
Як наносити сонцезахисний крем? Після всіх етапів догляду за шкірою обличчя (після очищення, зволоження тощо) і перед макіяжем. Крем потрібно наносити рівномірним, товстим шаром.
При активному перебуванні на сонці, крем потрібно оновлювати кожні 2-3 години, в буденному житті бажано оновити хоча б раз на день.
Який крем вибрати? З високим фактором захисту (від 25-30 SPF) і позначкою захисту від UVA променів (UVA-промені проникають в шкіру глибше, ніж UVB, і грають першу роль у старінні шкіри).
Вибирайте формат крему, адже його простіше нанести рівномірним товстим шаром, на відміну від спрею.
Ідеальний SPF можна знайти тільки досвідченим шляхом, все залежить від вашого типу шкіри, ступенів догляду, наявності макіяжу тощо.
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