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Майлі Сайрус знялася у зухвалому образі: пікантні знімки

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Майлі Сайрус - фото 1
Майлі Сайрус / instagram

Скандальна американська актриса і співачка Майлі Сайрус випустила новий альбом "She Is Coming". Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вихід альбому зухвала зірка анонсувала добіркою з декількох гарячих кадрів на своїй сторінці в Instagram, які були зроблені для промо до "She Is Coming".

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На знімках співачка позує перед камерою у дуже відвертому вбранні з чорних колготок і бра того ж кольору. Всі фото виконані в чорно-білих тонах.

Варто відзначити, що реліз альбому включає шість треків: "Mother's Daughter", "Unholy", "D.R.E.A.M.", "Cattitude", "Party Up the Street", "The Most". Також відомо, що міні-альбом "She Is Coming" стане частиною трилогії. Пізніше планується вихід робіт "She Is Here" і "She Is Everything".

Майлі Сайрус знялася у зухвалому образі: пікантні знімки - фото 331299
Майлі Сайрус знялася у зухвалому образі: пікантні знімки - фото 331300

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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