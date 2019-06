Майлі Сайрус знялася у зухвалому образі: пікантні знімки

Скандальна американська актриса і співачка Майлі Сайрус випустила новий альбом "She Is Coming". Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вихід альбому зухвала зірка анонсувала добіркою з декількох гарячих кадрів на своїй сторінці в Instagram, які були зроблені для промо до "She Is Coming".

На знімках співачка позує перед камерою у дуже відвертому вбранні з чорних колготок і бра того ж кольору. Всі фото виконані в чорно-білих тонах.

Варто відзначити, що реліз альбому включає шість треків: "Mother's Daughter", "Unholy", "D.R.E.A.M.", "Cattitude", "Party Up the Street", "The Most". Також відомо, що міні-альбом "She Is Coming" стане частиною трилогії. Пізніше планується вихід робіт "She Is Here" і "She Is Everything".

