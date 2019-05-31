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Каменських у леопардовому купальнику розбурхала мережу

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Деякі шанувальники припустили, що Настя вагітна - фото 1
Деякі шанувальники припустили, що Настя вагітна / show-biz.by

Українська співачка Настя Каменських відпочиває зі своїм новоспеченим чоловіком Олексієм Потапенком в Туреччині. Нові фото зірки викликали бурхливе обговорення у мережі.

Шанувальники гадають, чи вагітна Настя, відзначаючи, що вона "знову погладшала". Інші спростовують таку можливість.

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Співачка знялася у леопардовому купальнику. На одному фото, зробленому згори, вона закинула голову на руку Потапа, демонструючи пишні груди. На інших знімках і невеликих роликах, розміщених у сторіз зірки, Каменських позує на носі яхти. На одному фото співачка стоїть на колінках, вигинаючись на камеру.

Користувачі мережі відзначили, що "ще місяць тому" Каменських була стрункішою. Деякі припустили, що Настя вагітна, на що другі відзначили, що "на кожному другому фото" зірка позує з алкоголем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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